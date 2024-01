Niña de 2 años asesinada en hostal de Bucaramanga fue abusada sexualmente: Fiscalía

La directora seccional de la Fiscalía en Santander, Marisol Ramírez, confirmó que luego de la recolección del material probatorio en el caso de la menor de 2 años asesinada en un hostal de Bucaramanga, se estableció que la niña no sólo fue víctima de maltrato físico sino también abusada sexualmente.

Por estos hechos fue capturado el padrastro de la menor, este jueves 11 de enero de 2024, a quien la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado.

“En un trabajo conjunto con Policía, CTI, la Sijín y Medicina legal, se logró obtener las pruebas que indican que la niña habría sido agredida física y sexualmente antes de su muerte. El capturado hizo parecer la muerte como una caída accidental por las escaleras de la casa”, informó la directora de la Fiscalía en Santander.

En rueda de prensa, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, repudió el hecho.

Publicidad

“Hablo como alcalde, pero también como papá y no concibo de ninguna forma como una menor de 2 años tiene que vivir cosas tan espantosas como la que la Fiscalía muestra, no solo repudio, sino que le he pedido a la institucionalidad de la alcaldía a que creemos canales de comunicación y no dejemos en visto la denuncia de los vecinos de niños que estén siendo violentados o maltratados”, dijo el alcalde.

Las autoridades también conocieron que los vecinos del hostal sabían de los maltratos a la menor, pero los hechos no fueron denunciados.

“En el hotel donde se hospedaban las personas veían como los niños eran abandonados y maltratados. Un niño maltratado es propenso a un hecho de abuso sexual”, manifestó Beltrán.