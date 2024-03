"No consumo sustancias, no renuncio": presidente de Asamblea Santander tras denuncia por violencia

El diputado Jesús Ariza, presidente de la Asamblea de Santander,a través de una rueda de prensa se defendió de las acusaciones en su contra de maltrato contra una mujer que fueron reveladas a través de un video publicado en redes sociales donde se puede ver al político lanzando palabras soeces contra otra persona.

“Quiero pedir excusas a mi madre, a mis hermanas, a mi sobrina, a mi hijo Jesús Ramsés por el vocabulario utilizado en ese video, quiero dar claridad que yo no consumo sustancias alucinógenas, yo invito a que me hagan una prueba, si es de forma inmediata, con el mayor de los gustos, porque yo en ningún momento he consumido sustancias alucinógenas”, dijo el diputado Ariza.

De igual forma el político explicó que anteriormente había hecho una declaración extra juicio en una notaría anunciando que este tipo de denuncias podían ocurrir, precisamente, para dejar constancia de que podía haber videos que lo acusaran de posibles agresiones.

"Vengo de una familia de valores (...) Eso no es excusa para el comportamiento que tuve (...) La madre de mi hijo en 2022 dijo que me iba a perjudicar y a demandar", dice el diputado Jesús Ariza. https://t.co/W8V1lKcjG6 #VocesySonidos pic.twitter.com/IreFX9RZDa — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 23, 2024

“Yo aquí en el año 2022, el 2 de diciembre, en una notaria hice una declaración extra juicio anunciando lo que iba a pasar en donde la madre del menor que es mi hijo que lo amo y lo quiero, me había amenazado que me iba a demandar, yo en ese momento pensaba postularme para el Concejo de Bucaramanga y ella anunciaba que me iba a perjudicar, que me iba a acabar mi vida”, dijo el diputado Ariza.

El político actual presidente de la Asamblea de Santander estuvo acompañado en la rueda de prensa por varias mujeres de su familia a la que les pidió disculpas por las palabras que utilizó en ese momento contra otra mujer.

“Yo vengo de una familia humilde formada de valores y virtudes donde mis padres me enseñaron a valorar a las mujeres a respetar a los hijos y a respetar a la gente y a la comunidad. Al mismo tiempo quiero dar claridad de que esos no son excusas para un comportamiento como el que yo tuve”, agregó el diputado.