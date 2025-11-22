“No nos van a amedrentar”: alcalde encargado de Bucaramanga tras granada lacrimógena

El hallazgo de una granada lacrimógena en inmediaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, en hechos ocurridos en la noche del jueves, encendió las alarmas de las autoridades y generó preocupación entre la ciudadanía.

Tras el descubrimiento del artefacto, el alcalde encargado, Javier Sarmiento, entregó un contundente mensaje en el que advirtió que no permitirá que la ciudad sea intimidada por estructuras delincuenciales que buscan sembrar zozobra y afectar la tranquilidad en plena temporada de fin de año.

Sarmiento aseguró que los responsables no lograrán su propósito de generar miedo.

“Los que pretendan intimidarnos a través de redes sociales o con estos posibles atentados no lo van a lograr. Aquí estamos más unidos: la Alcaldía, la Gobernación, el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales para combatir todas las amenazas que puedan llegar a existir”, afirmó.



El mandatario insistió en que la institucionalidad está fortalecida y actuará con firmeza frente a cualquier acto contra la seguridad de Bucaramanga.

El alcalde encargado también hizo un llamado a la calma, señalando que los organismos de seguridad están en máxima alerta para reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

“Un llamado a la tranquilidad: estaremos muy atentos para reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación”, dijo. Agregó que serán la Fiscalía y la Sijín las entidades encargadas de determinar el origen del artefacto y establecer si se trató de un intento de intimidación contra la administración local.

Finalmente, Sarmiento les pidió a la ciudadanía colaborar con las autoridades y reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso a la Fuerza Pública.

Indicó que la participación de la comunidad es clave para mantener la tranquilidad y evitar que estos hechos afecten la vida cotidiana o la llegada de turistas durante las festividades de fin de año.