Nueve años después, Santurbán sigue sin consensos: mesa de concertación fue suspendida

La segunda mesa de concertación sobre la delimitación del páramo de Santurbán terminó sin acuerdos en Bucaramanga, en medio de un ambiente de tensión por las diferencias entre las comunidades convocadas, denuncias sobre presuntas falta de garantías para la participación y un altercado en el que resultó agredido el procurador delegado Alberto Rivera Balaguera.

El encuentro, liderado por el Ministerio de Ambiente en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, buscaba avanzar en la construcción de consensos y disensos sobre la nueva delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. Sin embargo, la jornada concluyó sin acuerdos.

Se levantó la mesa de delimitación de Santurbán por solicitud de la Procuraduría y no se realizó la concertación prevista. Integrantes del Comité para la Defensa del Agua, intentaron agredir al procurador delegado Alberto Rivera Balaguera. pic.twitter.com/yEhPVGKSLP — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 18, 2026

Desde las primeras horas del día, habitantes de Soto Norte denunciaron que no se les permitió el ingreso al recinto donde se desarrollaba la mesa. Fabio Maldonado, director de Consoto Norte, cuestionó la metodología implementada por el Ministerio de Ambiente.

"Quiero denunciar la falta de garantías, no dejan entrar a las personas y el moderador es un activista que estuvo en reuniones secretas con la ministra, además, no se cuenta con los accionados, es decir, los municipios de Vetas, California y Suratá", manifestó el líder comunitario.



Natalia María Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, explicó que el propósito de esta fase del proceso es dejar consignados tanto los consensos como los desacuerdos alcanzados durante las discusiones.

"Cumpliendo lo establecido, el Ministerio de Ambiente convocó esta segunda jornada de concertación con la comunidad de Bucaramanga. Se está realizando el debate y el análisis de los ineludibles para que en el acta se consignen los consensos y disensos. Es importante recordar que la sentencia establece la necesidad de contar con esos consensos y desacuerdos dentro de la fase de concertación, todos bajo un mismo propósito", señaló la funcionaria.

Durante la mesa también quedaron en evidencia las diferencias entre las organizaciones ambientalistas, líderes comunitarios y representantes de las comunidades del páramo sobre quiénes deben participar del proceso y cuál debe ser el alcance de la nueva delimitación.

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Por su parte, Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, aseguró que la mesa era para los habitantes de la ciudad "la jornada de concertación está dirigida a los habitantes de Bucaramanga, al considerar que también son directamente afectados por las decisiones que se adopten frente a la delimitación del páramo, las provincias de soto norte ya tuvieron este espacio en sus municipios incluso en uno de ellos tuvieron 28 reuniones, Bucaramanga ha sido clara siempre vamos a exigir la protección del agua por encima de los intereses mineros".

El gobernador Juvenal Díaz aseguró que el fracaso de la mesa de concertación para la delimitación de Santurbán era previsible y pudo evitarse. Señaló que había solicitado aplazar la convocatoria por falta de garantías y pidió al nuevo minAmbiente asumir el proceso como prioridad. pic.twitter.com/GDUhkDiiZM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 19, 2026

Kendy Jaimes, quien fue abucheada durante la jornada, cuestionó el ambiente en el que se desarrolló la mesa de concertación y denunció actos de estigmatización contra quienes expresan posiciones distintas "es inadmisible lo que ocurre en estas mesas, soy hija de provincia y hace 18 años vivo en Bucaramanga,si uno presenta una posición diferente a la del Comité del Agua, realmente es víctima de estigmatización y de irrespeto, estos espacios han sido utilizados como una plataforma politiquera por parte del Comité, apoyando a un gobierno que debió hacer algo en 4 años y el anterior tampoco", puntualizó.

La tensión aumentó cuando el procurador delegado Alberto Rivera Balaguera solicitó que se permitiera la participación de representantes de las comunidades de Soto Norte y del norte de Bucaramanga. Durante su intervención fue agredido por uno de los integrantes del Comite para la Defensa del páramo e integrante de FECODE.

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Ante lo ocurrido, la Procuraduría General de la Nación pidió levantar la mesa al considerar que no existían las garantías suficientes para continuar con el desarrollo del encuentro.

Por su parte mediante su cuenta X, El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, reiteró que había solicitado al Ministerio de Ambiente aplazar la convocatoria hasta garantizar reglas claras y participación en igualdad de condiciones para todos los sectores involucrados.

"Lo ocurrido hoy en Bucaramanga era previsible y pudo evitarse. Advertimos que la convocatoria debía aplazarse hasta garantizar reglas claras y las garantías necesarias para todas las comunidades y sectores involucrados. No fuimos escuchados", manifestó el mandatario departamental.

La delimitación del páramo de Santurbán continúa siendo uno de los procesos ambientales más complejos del país al involucrar la protección del recurso hídrico que abastece a millones de personas, así como las actividades económicas y el proyecto de vida de las comunidades que históricamente han habitado el territorio. Por ahora, la segunda mesa de concertación concluyó sin acuerdos y el diálogo deberá continuar en las próximas jornadas convocadas por el Ministerio de Ambiente.ga y las autoridades nacionales.