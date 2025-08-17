Otro caballo casi muere después de cabalgata en Villanueva, Santander, en medio de ferias

En medio de las ferias y fiestas de Villanueva, Santander, un caballo de nombre Rayito se desplomó durante la cabalgata realizada en el sector del parque principal, generando alarma entre los asistentes y fuertes críticas en redes sociales por un posible caso de maltrato animal.

De inmediato, el animal fue atendido por sus cuidadores y un veterinario de la Administración Municipal, quienes aplicaron medicamentos y maniobras de estabilización; el equino logró sobrevivir.

Tras la polémica, la Alcaldía de Villanueva emitió un comunicado en el que señala que Rayito fue entregado a sus propietarios y permanece bajo observación con pronóstico reservado, tras la atención veterinaria recibida.

Indignación en redes por muerte de caballo tras cabalgata en Sabana de Torres, Santander #VocesySonidoshttps://t.co/Tc2ovxbUOP — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 16, 2025

“El animal recibió atención inmediata por parte del equipo veterinario. Posteriormente, fue entregado a sus propietarios, encontrándose fuera de peligro”, señaló la Administración Municipal, que además reiteró su compromiso con el bienestar animal y anunció un refuerzo en los controles durante futuros eventos.

El caso reavivó la discusión sobre la pertinencia de las cabalgatas en las festividades locales.

Organizaciones animalistas denunciaron que esta práctica somete a los caballos a condiciones extremas de agotamiento y estrés, al tener que recorrer largas distancias bajo altas temperaturas, rodeados de música, multitudes y personas en estado de embriaguez.

“Los caballos están expuestos a constante dolor, heridas y traumas. No se puede justificar en nombre de la tradición lo que claramente constituye maltrato. Los sacan de pesebreras, los hacen caminar largos trayectos, los borrachos les pegan, sumado al ruido que deben soportar”, señaló Orlando Beltrán, animalista de la región.

Colectivos defensores de animales piden a las autoridades locales seguir el ejemplo de Bucaramanga, donde este tipo de eventos fueron eliminados de la agenda de sus ferias.

Este es el segundo caso registrado en ferias del departamento en el que un caballo colapsa durante una cabalgata. En Villanueva, el animal logró ser estabilizado tras maniobras de reanimación y rehidratación por un posible infarto; sin embargo, en Sabana de Torres un caballo murió en circunstancias similares, pese a que la Administración Municipal aseguró que se habían cumplido los requisitos de inscripción y que se brindaron medidas de seguridad para los jinetes.

La repetición de estos episodios ha encendido las alarmas entre defensores de animales, quienes insisten en que las cabalgatas exponen a los equinos a condiciones extremas de esfuerzo y estrés, mientras que las autoridades locales defienden su realización como parte de las tradiciones festivas.