Otro santandereano llega al Gobierno nacional: César Guerrero, viceministro en Minciencia

Un nuevo nombre de Santander se suma al Gobierno Nacional. Se trata de César Darío Guerrero Santander, ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), quien fue designado como viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La designación fue destacada por la UIS, institución que resaltó la trayectoria académica y científica del santandereano y manifestó su disposición para poner las capacidades de la universidad al servicio de las iniciativas que impulse el nuevo viceministerio.

“Desde la Universidad de los santandereanos celebramos este nuevo desafío y le deseamos una gestión de grandes realizaciones”, señaló la UIS, al destacar que la institución está preparada para sumar capacidades a las políticas nacionales relacionadas con ciencia, formación de talento y apropiación social del conocimiento.

Guerrero Santander cuenta con una amplia trayectoria en el sector académico y científico. Es ingeniero de Sistemas de la UIS, título que obtuvo en 1995, y posteriormente realizó una maestría en Ciencias Computacionales en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una maestría en Ingeniería Computacional y un doctorado en Ciencias de la Computación e Ingeniería en la University of South Florida.



Ha participado como investigador principal en proyectos financiados por MinTIC, Minciencias y el Sistema General de Regalías. Desde 2014 es reconocido como investigador senior de Minciencias.

Antes de llegar al Gobierno Nacional, Guerrero se desempeñaba como director de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y también había ocupado un lugar en el Consejo Nacional de Acreditación, como representante del área de formación técnica y tecnológica.

Publicidad

Su experiencia también incluye la creación del primer Doctorado en Ingeniería en Red de Colombia y del Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento de la UNAB, además de su participación en procesos relacionados con innovación, educación superior y transferencia de conocimiento.

El nombramiento de César Darío Guerrero se suma a otros nombres provenientes de Santander que han llegado a posiciones de importancia en la administración de Abelardo de la Espriella.

Uno de los principales representantes de la región es el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, quien fue designado como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. El anuncio fue realizado por el presidente electo en julio y convirtió a Beltrán en uno de los integrantes santandereanos del nuevo gabinete.

Publicidad

En esa cartera también se han conocido designaciones de personas que hicieron parte de la administración municipal de Bucaramanga. Entre ellas aparece Ana María Vargas Sepúlveda, quien se desempeñó como secretaria Administrativa de la Alcaldía de Bucaramanga y cuya trayectoria en la administración pública antecede su llegada al ámbito nacional.

También se encuentra Reynaldo José D’Silva Uribe, quien fue secretario de Hacienda de Bucaramanga durante la administración de Beltrán. El funcionario es ingeniero de mercados, abogado y cuenta con formación en derecho de Estado.

A este grupo se suma María del Rosario Torres, exsecretaria de Infraestructura de Bucaramanga, quien también llegaría a desempeñar funciones dentro del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio