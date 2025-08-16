Persecución de película en Bucaramanga: capturan a mujer armada tras un atraco

La Policía Metropolitana de Bucaramanga protagonizó una persecución que terminó con la captura de una mujer de 30 años, señalada presuntamente de participar en un atraco en el parque Las Cigarras, en el sector de Real de Minas.

Mediante el plan candado fue identificada una pareja al parecer de haber cometido un hurto en el parque. Las patrullas de vigilancia localizaron a los sospechosos en el barrio La Juventud, donde la motocicleta en la que huían chocó contra otro vehículo, provocando la caída de sus ocupantes.

El coronel Ricardo Pico, comandante del Distrito Uno de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló: "Se logra la intervención de estas personas y la incautación de un revólver calibre 38 con 6 cartuchos, una motocicleta inmovilizada. Una mujer de 30 años capturada, su cómplice logra huir del lugar de los hechos".

En medio del procedimiento, los uniformados lograron capturar a la mujer, quien portaba un revólver. Su cómplice, pese a ser interceptado por seis unidades de la Policía, logró escapar: abandonó la motocicleta en la que se movilizaba, hurtó otra a pocos metros e ingresó a una zona boscosa, donde continúa siendo buscado por las autoridades.

La capturada se habría intentado identificar con un documento falso y, según información preliminar, estaría vinculada a otros robos cometidos en diferentes sectores de la ciudad.

En lo corrido de 2024, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 387 personas por porte ilegal de armas de fuego. Tanto la mujer como el arma incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La institución reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho delictivo a la línea 123 o al número contra el crimen 314 358 7212.