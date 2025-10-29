Polémica en Girón por presunta extralimitación de alcalde encargado: Procuraduría indaga

Una nueva controversia sacude a la Alcaldía de Girón, luego de que varios funcionarios denunciaran presiones y decisiones administrativas adoptadas por el alcalde encargado, Fredy Cáceres, que podrían constituir una extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Cáceres asumió el despacho municipal por encargo del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, tras la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez por doble militancia, según fallo del Consejo de Estado. Sin embargo, su llegada estuvo acompañada de un remezón en la administración local.

Fuentes consultadas por Blu Radio confirmaron que el mandatario encargado solicitó las renuncias protocolarias de los secretarios y directores que venían del gobierno anterior. Aunque inicialmente había manifestado que no aceptaría ninguna de esas dimisiones y mantendría al gabinete, finalmente sí lo hizo el pasado sábado, y además declaró insubsistentes a varios funcionarios.

En total, se han aceptado 11 renuncias y dos cargos fueron declarados insubsistentes. Uno de los casos que más ha generado indignación es el de una funcionaria con licencia por seguimiento del plan canguro de su hija recién nacida, y otro de un trabajador con supuesta licencia de paternidad.



La situación más delicada involucra a la secretaria Administrativa, Jessica Alejandra Pinzón, quien fue retirada de su cargo pese a estar en periodo de lactancia materna. Documentos internos evidencian que, el 24 de octubre -día en que Cáceres asumió el cargo-, la funcionaria había solicitado formalmente el permiso correspondiente para atender a su hija prematura.

Una fuente del gabinete aseguró que “desde la llegada del alcalde designado, se solicitó bajo presión la carta de renuncia a varios secretarios y directores, entre ellos a mí, y esta fue aceptada el día de ayer”.

Ante la controversia, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra Fredy Cáceres por presunta extralimitación de funciones, al haber declarado insubsistente a una servidora pública que goza de protección especial por maternidad.

El Ministerio Público evalúa si las decisiones adoptadas por el alcalde encargado vulneran los derechos laborales y de maternidad de las funcionarias afectadas, así como los límites legales del encargo conferido por la Gobernación de Santander.