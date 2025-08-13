Publicidad

Por hundimiento de calzada, estará cerrada por 15 días importante vía de Bucaramanga

Por hundimiento de calzada, estará cerrada por 15 días importante vía de Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga implementó un plan de manejo de tráfico en la Avenida Quebradaseca con carrera 18 por daños en la vía.

Hundimiento calle Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Hundimiento Avenida Quebradaseca //Foto: Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 13, 2025 12:25 p. m.

Un hundimiento de un tramo de la intersección de la Avenida Quebradaseca con Carrera 18, en Bucaramanga llevó al cierre por 15 días de eje vial. La falla, habría sido causada por daños en la red de tuberías del Acueducto Metropolitano.

Bomberos, técnicos del AMB, cuadrillas de EMPAS y la Secretaría de Infraestructura llegaron al punto para asegurar la zona y evitar accidentes, mientras se planean las reparaciones. Según la Alcaldía, las obras podrían tardar hasta quince días, tiempo en el que el paso permanecerá completamente cerrado.

En la zona ya fueron implementados desvíos: quienes se movilicen de sur a norte deberán tomar la Carrera 23, y quienes vayan de oriente a occidente, el Boulevard Santander para conectar con la Carrera 15. Además, hay control especial en la Avenida Quebrada Seca con Carrera 19 para evitar congestiones.

El llamado es a madrugarle a los recorridos, seguir la señalización y tener paciencia mientras se adelantan las obras que permitirán devolverle la movilidad a este punto clave de la ciudad.

