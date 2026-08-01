Presidente de la FCV respalda a la ministra de Salud designada por el presidente electo

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), su presidente, Víctor Raúl Castillo, se refirió a los desafíos que enfrenta el sistema de salud del país y respaldó la designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud.

Castillo aseguró que conoce la trayectoria de Vesga y confió en que pueda liderar una gestión enfocada en resolver los problemas estructurales del sector.

“A la doctora la conozco muy bien, me parece que es una persona idónea para el cargo. Espero que haga el trabajo adecuado y se rodee bien”, afirmó el presidente de la FCV.

El directivo señaló que uno de los principales retos de la nueva ministra será enfrentar la crisis financiera del sistema de salud y las millonarias deudas acumuladas entre los diferentes actores.



La Fundación Cardiovascular de Colombia (@fcvcolombia) celebró 40 años de historia consolidándose como referente de la medicina de alta complejidad en Colombia y América Latina. Con más de 5.000 colaboradores, la FCV proyecta una medicina cada vez más predictiva #VocesySonidos pic.twitter.com/LhoZ5uRxVA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 1, 2026

“Hay un tema de interés que son las grandes deudas del sistema. No son 40 o 50 billones, pero tampoco son menos de 20, y necesitamos tomar cartas en el asunto”, sostuvo Castillo.

El presidente de la FCV hizo un llamado para que todos los sectores involucrados trabajen de manera conjunta en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la atención de los pacientes y la sostenibilidad del sistema.

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“Si todos nos ponemos la mano en el corazón y decidimos arreglar esto, los proveedores, las EPS, los médicos, las personas, las farmacéuticas y las clínicas podemos sacar adelante el sistema”, manifestó.

Castillo insistió en que la solución requiere recuperar la confianza entre los diferentes actores y establecer mecanismos que permitan resolver las obligaciones pendientes.

Durante su intervención, el presidente de la FCV también cuestionó la cantidad de cambios administrativos que han ocurrido en algunas EPS intervenidas por el Gobierno.

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“Coosalud tuvo 12 interventores en un año, Nueva EPS tuvo ocho interventores y así todas las EPS intervenidas. Así no las opera nadie y uno no sabe cuál es el objetivo de estas renovaciones”, afirmó.

Según Castillo, la falta de continuidad en la administración de estas entidades genera incertidumbre y dificulta la toma de decisiones para garantizar una adecuada prestación del servicio.

Finalmente, el presidente de la Fundación Cardiovascular reiteró que el país necesita un trabajo articulado entre EPS, IPS, profesionales de la salud, pacientes, proveedores y Gobierno para superar los desafíos actuales del sistema.

La FCV, que cumple cuatro décadas de trabajo en el sector salud, aprovechó la conmemoración para plantear los retos que deberá asumir la nueva administración del Ministerio de Salud.