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Procuraduría inhabilitó a exedil de Bucaramanga por contratos con el Sena tras ser elegido

El exedil celebró contratos con el Sena y la empresa de alcantarillado entre el 2022 y 2023.

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