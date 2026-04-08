Procuraduría inhabilitó a exedil de Bucaramanga por contratos con el Sena tras ser elegido

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años al exedil de la Junta Administradora Local (JAL) de la comuna 11 de Bucaramanga, Edwin Romero Viviescas, quien ejerció el cargo durante el periodo 2020-2023, tras comprobarse que incurrió en el régimen de incompatibilidades.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, el exfuncionario celebró contratos de prestación de servicios con entidades públicas mientras se encontraba en ejercicio de sus funciones como edil, lo cual está prohibido por la ley.

La investigación evidenció que Romero Viviescas suscribió contratos con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), regional Santander, entre 2022 y 2023. Asimismo, en 2023 firmó otro contrato con la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas), en el que apoyaba actividades de gestión social.

El ente de control determinó que estas actuaciones configuraron una violación al régimen de incompatibilidades, al contratar con entidades estatales pese a tener la calidad de servidor público en ese momento.



En el fallo de primera instancia, la Procuraduría concluyó que la conducta constituye una falta gravísima, cometida a título de dolo, es decir, con pleno conocimiento de la irregularidad.

Con esta decisión, el exedil queda destituido e inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos, mientras avanza el proceso disciplinario correspondiente.