Reclamos de tierra en Puerto Parra desatan bloqueo de 7 horas en el peaje de Agua Negra

El cierre del peaje generó una parálisis de siete horas en la vía, afectando a transportadores y viajeros en el Magdalena Medio. La protesta, podría reactivarse ya que están pidiendo presencia de autoridades nacionales.

Bloqueos en Puerto Parra Santander.JPG
Imagen de la comunidad. Bloqueos en Puerto Parra Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 18, 2025 07:43 a. m.

La tensión en Puerto Parra, Santander, volvió a encenderse tras las protestas registradas en la vía que conduce al Magdalena Medio. Un grupo de habitantes bloqueó durante siete horas el peaje de Agua Negra, en reclamo por presuntos incumplimientos en la entrega de tierras por parte del Estado.

Los manifestantes señalan que la Agencia Nacional de Tierras no ha cumplido con los compromisos pactados y denuncian que se ha priorizado a excombatientes de las Farc, mientras que familias campesinas del municipio continúan a la espera de soluciones.

El alcalde de Puerto Parra, Diectsen Téllez Cadavid, hizo un llamado al diálogo y exigió la presencia de un delegado del Gobierno Nacional para atender la situación.

“De manera urgente debemos establecer una mesa de trabajo entre la administración municipal, la mesa territorial de Reforma Agraria y las comunidades, para que sean escuchadas. No queremos que en Puerto Parra ocurra lo mismo que ha pasado en San Vicente de Chucurí, Cimitarra o Puerto Boyacá. Las tierras de esta región deben ser para los campesinos, no para otras personas, como ha sucedido en otros lugares”, señaló el mandatario local.

El cierre generó una fuerte congestión vehicular que afectó a transportadores y viajeros, quienes permanecieron varados durante varias horas

La comunidad aseguro que ha sido paciente en la espera de tierras prometidas como parte de los procesos de restitución por el conflicto armado, pero denuncian que la entrega se ha quedado en veremos.

La comunidad advirtió que, si no reciben una respuesta concreta por parte de las autoridades nacionales, volverán a bloquear la vía de manera indefinida como medida de presión.

