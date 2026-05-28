Reparan nueve CAI Móviles que permanecían dañados en Bucaramanga; ya prestan seguridad

La Alcaldía de Bucaramanga entregó nuevamente a la Policía Metropolitana nueve CAI móviles que permanecían fuera de servicio y que fueron recuperados mediante trabajos de mantenimiento mecánico, técnico y de pintura para reforzar la seguridad en diferentes sectores de la ciudad.

Según explicó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, estos vehículos serán ubicados especialmente en barrios de las comunas 1, 2, 4 y 9, identificadas por las autoridades como ‘puntos calientes’ en temas de seguridad.

“Cuando el general William Quintero, comandante de la Mebuc, nos indicó que existían nueve CAI móviles que requerían logística, mantenimiento técnico y mecánico para volver a operar, inmediatamente optimizamos recursos desde la Secretaría del Interior para recuperarlos”, señaló el mandatario.

Portilla destacó que estos vehículos cumplen una función importante en materia de vigilancia y prevención del delito, ya que su presencia en parques, barrios y sectores estratégicos permite disuadir acciones delincuenciales y generar mayor percepción de seguridad entre los ciudadanos.



“Estos CAI móviles van a salir nuevamente a las calles para prestarle atención y vigilancia a cada uno de los ciudadanos”, afirmó el alcalde.

La administración municipal también anunció que en aproximadamente dos semanas se realizará la entrega de dos nuevos CAI móviles adicionales para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.