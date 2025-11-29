Salen a la luz nuevos videos del tiroteo en centro comercial de Bucaramanga: un policía murió

Un intento de asalto armado generó pánico en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa de Bucaramanga este 29 de noviembre de 2025. Según las autoridades, una estructura criminal, presuntamente proveniente de Barranquilla, intentó robar la Joyería Caracas, lo que desencadenó un intenso enfrentamiento con la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Durante la balacera murieron un uniformado y uno de los presuntos delincuentes. El hecho ocurrió cuando unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) realizaban labores de verificación y fueron alertadas sobre los movimientos del grupo armado dentro del centro comercial.

Al interceptarlos, los investigadores encontraron a los sujetos en posesión de una bolsa con joyas y listos para huir. En ese momento, los delincuentes abrieron fuego de manera directa contra los uniformados.

En el cruce de disparos, el subintendente Freddy Leal, adscrito a la Policía Judicial, fue herido de gravedad al enfrentar a los atacantes y evitar su escape. Aunque fue trasladado a la Clínica Bucaramanga, falleció minutos después. Uno de los presuntos ladrones fue abatido en la entrada de la joyería.

El uniformado, oriundo de Floridablanca y egresado del Colegio El Carmen, reaccionó de inmediato al ataque, conteniendo a una banda fuertemente armada que llegó desde Barranquilla, vitando que más personas resultaran heridas.

¡𝗛𝗘́𝗥𝗢𝗘 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗦 𝗙𝗥𝗨𝗦𝗧𝗥𝗔𝗥 𝗨𝗡 𝗛𝗨𝗥𝗧𝗢! En una rápida y valiente acción de nuestros policías en #Bucaramanga, fue frustrado un hurto en un Centro Comercial. 𝗖𝗶𝗻𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗼𝘀… pic.twitter.com/Q6eABPcH49 — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) November 29, 2025

Tras la reacción policial, cinco personas —tres hombres y dos mujeres— fueron capturadas como presuntos integrantes de la organización delictiva. En el lugar fueron incautadas dos armas de fuego utilizadas para intimidar a los comerciantes y disparar contra los uniformados.

En coordinación con las autoridades locales, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y ubicar a otros posibles responsables. La Policía Metropolitana conformó un equipo especializado para avanzar en el proceso judicial y esclarecer completamente el caso.

Por su parte, el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, lamentó la muerte del policía. Enviamos condolencias a los familiares del intendente Fredy Leal", dijo.