Revolcón en la Alcaldía de Bucaramanga: así quedó el nuevo gabinete tras insubsistencias

La Alcaldía de Bucaramanga completó la reestructuración de su gabinete luego de las más de 13 insubsistencias firmadas por el alcalde designado, Javier Sarmiento.. Los cambios se dieron tras la solicitud de renuncias protocolarias a los funcionarios que permanecían de la administración anterior y que no fueron ratificados en sus cargos.

Durante un consejo de gobierno realizado este martes, Sarmiento presentó oficialmente a los nuevos integrantes del equipo de gobierno, que se mantendrán en sus puestos durante las próximas semanas, incluso después de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga, debido a las restricciones establecidas por la Ley de Garantías Electorales.

Entre los nuevos nombramientos se destacan los siguientes: Adriana Marina Rojas asumió como secretaria Administrativa en reemplazo de Ana María Vargas; Jairo Lozano tomó el liderazgo de la Secretaría Jurídica, en lugar de Paola Andrea Mateus; y Silvia Juliana Sanmiguel fue designada como secretaria de Desarrollo Social. En la Dirección de Bomberos quedó Jorge Villarreal, mientras que Daniel Gómez Cure fue nombrado encargado de la Subsecretaría de Ambiente.

Otros cargos fueron ocupados por Jorge Andrés Rincón (subsecretario del Interior), Elkin Gerardo Ávila (subsecretario de Infraestructura), José Luis Segura (tesorero), Oscar Gerardo Hernández (asesor de comunicaciones) y John Acuña (jefe de protocolo).



Dos de los nombramientos más comentados han sido los de Silvia Juliana Sanmiguel, hija del actual alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Sanmiguel, y el de Claudia Emilia Mendoza Eljach, nueva asesora y sobrina del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, con quien Sarmiento trabajó anteriormente en la Procuraduría Delegada.

Con estos movimientos, el alcalde designado busca consolidar un equipo de confianza para la recta final de su gestión interina, mientras Bucaramanga se prepara para las elecciones atípicas el 14 de diciembre que definirán al mandatario que completará el periodo 2024 - 2027.