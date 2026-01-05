En vivo
Sacerdote de la Diócesis de Barrancabermeja se recupera en casa tras ataque en Italia

Sacerdote de la Diócesis de Barrancabermeja se recupera en casa tras ataque en Italia

El sacerdote colombiano Rodrigo Grajales Gaviria fue atacado con arma blanca en Módena, Italia. Las autoridades hablan de un intento de homicidio y el agresor ya fue capturado.

Sacerdote de la Diócesis de Barrancabermeja Rodrigo Grajales Gaviria.JPG
Imagen de la Iglesia. Sacerdote de la Diócesis de Barrancabermeja Rodrigo Grajales Gaviria.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

