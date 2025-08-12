Santander realizará encuentro de economía solidaria para fortalecer pequeños productores

El próximo 27 de agosto, Santander será sede del Encuentro de Economía Popular y Solidaria, un espacio que reunirá a pequeños productores, comerciantes, vendedores ambulantes, microempresas familiares, asociaciones y cooperativas con el objetivo de unir esfuerzos, generar alianzas y competir de manera más sólida en el mercado.

La jornada se llevará a cabo en las instalaciones del Sena de la carrera 27 en Bucaramanga, desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., y contará con conferencias, mesas de trabajo y ferias institucionales. El evento es organizado por la Red Colombiana de Economía Popular y Solidaria y la Mesa de Economía Popular y Solidaria de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Pedro Ángel Quintero Tirado, coordinador de la Red y dinamizador de la mesa departamental, destacó que el encuentro busca integrar a todos los sectores en busca del bienestar colectivo.

“Pretendemos reunir a los actores de la economía popular y solidaria en Santander, generar un espacio de diálogo y contar con ponentes nacionales, incluidos los precursores de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Habrá una mesa con universidades, feria institucional con cerca de 40 entidades y presentaciones culturales, todo de manera gratuita”, explicó.

La economía popular y solidaria incluye desde vendedores ambulantes, tenderos y microcomerciantes hasta asociaciones campesinas, artesanos y prestadores de servicios turísticos.

Según Quintero, este sector aporta más del 50% a la economía nacional y cumple un papel clave en el desarrollo de Santander. “Muchas veces suple la falta de inversión de las grandes empresas, siendo motor de empleo y crecimiento”, aseguró.

Francisco Herrera, de la Asociación Piedecuestana de Tenderos, resaltó la importancia de la unión: “Una abuelita que compra cinco cartones de huevo para vender no puede competir con una multinacional que compra 250.000. La única salida es organizarnos para tener poder de compra y sacar adelante nuestros negocios”.

El encuentro también servirá como antesala al Segundo Encuentro Nacional de Economía Popular y Solidaria Comunitaria, que se realizará en San Gil.