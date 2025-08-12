Publicidad

Santanderes  / Santander realizará encuentro de economía solidaria para fortalecer pequeños productores

Santander realizará encuentro de economía solidaria para fortalecer pequeños productores

El encuentro cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Economía popular y solidaria.jpg
Blu Radio. Encuentro de economía popular y solidaria //Foto: Blu Radio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: agosto 12, 2025 12:58 p. m.

El próximo 27 de agosto, Santander será sede del Encuentro de Economía Popular y Solidaria, un espacio que reunirá a pequeños productores, comerciantes, vendedores ambulantes, microempresas familiares, asociaciones y cooperativas con el objetivo de unir esfuerzos, generar alianzas y competir de manera más sólida en el mercado.

La jornada se llevará a cabo en las instalaciones del Sena de la carrera 27 en Bucaramanga, desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., y contará con conferencias, mesas de trabajo y ferias institucionales. El evento es organizado por la Red Colombiana de Economía Popular y Solidaria y la Mesa de Economía Popular y Solidaria de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Pedro Ángel Quintero Tirado, coordinador de la Red y dinamizador de la mesa departamental, destacó que el encuentro busca integrar a todos los sectores en busca del bienestar colectivo.

“Pretendemos reunir a los actores de la economía popular y solidaria en Santander, generar un espacio de diálogo y contar con ponentes nacionales, incluidos los precursores de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Habrá una mesa con universidades, feria institucional con cerca de 40 entidades y presentaciones culturales, todo de manera gratuita”, explicó.

La economía popular y solidaria incluye desde vendedores ambulantes, tenderos y microcomerciantes hasta asociaciones campesinas, artesanos y prestadores de servicios turísticos.

Según Quintero, este sector aporta más del 50% a la economía nacional y cumple un papel clave en el desarrollo de Santander. “Muchas veces suple la falta de inversión de las grandes empresas, siendo motor de empleo y crecimiento”, aseguró.

Francisco Herrera, de la Asociación Piedecuestana de Tenderos, resaltó la importancia de la unión: “Una abuelita que compra cinco cartones de huevo para vender no puede competir con una multinacional que compra 250.000. La única salida es organizarnos para tener poder de compra y sacar adelante nuestros negocios”.

El encuentro también servirá como antesala al Segundo Encuentro Nacional de Economía Popular y Solidaria Comunitaria, que se realizará en San Gil.

