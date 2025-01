¿Se ‘caerá’ la medida de pico y placa par e impar en Bucaramanga?

El abogado bumangués Ronald Picón Sarmiento no comparte la medida de pico y placa par e impar que se le aplicaría a partir del 7 de enero (tres meses pedagógicos) en la capital santandereana a los vehículos que tienen placas expedidas por fuera del departamento de Santander.

Por esta razón, el profesional de las leyes interpuso una acción de tutela en contra de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y el Juzgado Primero Penal con Función de Control de Garantías admitió el trámite judicial.

“Lo hice porque consideré que esta viola derechos fundamentales de las personas que viven y transitan en Bucaramanga y que tienen vehículos con placa foránea. Derechos como el derecho a la igualdad, derecho a la locomoción y al libre tránsito dentro de la ciudad”, expresó.

El abogado Picón Sarmiento fue más allá y dijo que “esta medida o esta resolución no tiene un fundamento jurídico y sí violenta, gravemente, no solamente derechos fundamentales sino también puede afectar el derecho al trabajo, derecho a la educación, porque hay muchas familias que se trasladan, que transitan con sus vehículos y ya no lo van a poder hacer como lo hacían antes”.

No habrá pico y placa en Bucaramanga durante estos días de enero #VocesySonidos https://t.co/zuxdPslfJE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 2, 2025

Cabe recordar que la medida fue presentada el pasado 27 de diciembre mediante Resolución 790 de 2024 e inicialmente se aplicaría a todos los vehículos que estuvieran matriculados por fuera del área metropolitana, es decir los únicos que se ‘salvaban’ eran los automotores con placas de Girón, Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga.

No obstante, tres días después Jahir Manrique, director de Tránsito Bucaramanga, expresó que después de una reunión entre las autoridades locales se decidió modificar la normativa ampliando el beneficio a todos los vehículos matriculados en Santander.

Señores @transito_bga los vehículos híbridos con placas de otras ciudades diferentes a Bucaramanga se les aplica el nuevo pico y placa? @AlcaldiaBGA @soyjaimeandres por favor claridad en la medida. — Ana Vasquez (@Vasquezanab) January 2, 2025

“Con esta actualización, sólo los automotores registrados fuera de Santander tendrán la restricción día por medio, mientras que los matriculados dentro del departamento solo enfrentarán un día de pico y placa por semana, como se ha venido haciendo históricamente”, dijo el director de Tránsito.

La tutela interpuesta por el abogado Ronald Picón Sarmiento se une a los cientos de comentarios que criticaron la medida a través de redes sociales.

La más absurda decision vengativa contra vehículos de placas foráneas que le imponen par e impar en el nuevo pico y placa en la Ciudad Bonita. Su origen proviene de especulativos costos de matrícula que inducen a hacerlo en otros Municipios residiendo en Bucaramanga. GAP — GUILLERMO ARENAS P (@TORRELADERA) January 2, 2025

El nuevo modelo se basa en un sistema de días pares e impares para controlar la circulación de vehículos matriculados fuera de Santander. Según lo establecido, las restricciones funcionarán de la siguiente manera:

Días pares: no podrán transitar vehículos cuyas placas terminen en los números 2, 4, 6, 8 y 0.

Días impares: estarán restringidos los automotores con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.