Se conocen más detalles del atentado sicarial en Bucaramanga ocurrido a metros de un foro político

La víctima fue identificada como Julio Martín Suárez, un comerciante de 38 años que fue atacado a bala este viernes cuando se movilizaba en una camioneta Nissan de placas DUN-751 por la carrera 27 con calle 45, en el barrio Sotomayor.

Según el reporte de la Policía, dos hombres vestidos de negro que se desplazaban en una motocicleta Pulsar de color negro y placas AKF-19F interceptaron al vehículo y dispararon contra Suárez. Tras el ataque, la víctima perdió el control de la camioneta y terminó estrellándose contra un establecimiento comercial.

De inmediato fue trasladado en un vehículo de la Policía a la Clínica San Luis, ubicada a pocos metros del lugar, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades señalaron que los sicarios habrían seguido a Suárez desde Piedecuesta y escaparon por la calle 45.



El atentado ocurrió a pocos metros del edificio donde, al mismo tiempo, se desarrollaba un foro con los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, evento que contaba con la presencia de unidades del GOES y estrictos anillos de seguridad.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, rechazó enérgicamente lo ocurrido y aclaró que el hecho no guarda relación con el evento político. “Se trata de una tentativa de homicidio en una de las arterias principales de la ciudad bonita. Es un hecho aislado al foro, pero la coincidencia de tiempo y lugar es preocupante”, afirmó.

"Fue un hecho aislado que lamentamos. Fue un atentado contra una persona al frente del sitio donde realizamos el foro de precandidatos en Bucaramanga": Miguel Angel Pinto

En la misma línea, el exsenador Miguel Ángel Pinto aseguró: “Fue un hecho aislado que lamentamos profundamente. No fue un atentado contra ningún precandidato ni contra los asistentes al foro. Se trató de un ataque contra un comerciante, que refleja la difícil situación de inseguridad que vive Bucaramanga hoy”.

La camioneta en la que se movilizaba la víctima está registrada a nombre de la empresa ACTSIS Ltda., una compañía bumanguesa dedicada a soluciones informáticas con más de 29 años de experiencia en servicios tecnológicos para empresas de servicios públicos.

El secretario del Interior informó que ya hay articulación entre la Policía Metropolitana, la Gobernación y otras entidades territoriales para reforzar la seguridad en la zona y avanzar en la identificación de los responsables mediante las cámaras de vigilancia.

“Estamos mostrando capacidades en el territorio y trabajando de forma interinstitucional para restablecer el control y dar con los responsables de este intento de homicidio”, añadió Hernández.