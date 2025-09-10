Publicidad

Soldado herido en ataque del sur de Bolívar permanece en el HUS; condición es estable

Soldado herido en ataque del sur de Bolívar permanece en el HUS; condición es estable

En el ataque, atribuido al ELN, fallecieron dos soldados y otros cuatro resultaron heridos.

Soldados del Ejército de Colombia.
Soldados del Ejército de Colombia.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 04:51 p. m.

Uno de los cuatro soldados heridos durante el ataque con explosivos ocurrido en zona rural del sur de Bolívar permanece bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).

De acuerdo con el subgerente médico del centro asistencial, José Orlando Quintero, el militar registra lesiones en la zona abdominal, pero su estado es estable y no compromete su vida.

El uniformado, junto a otros tres compañeros, fue trasladado hasta Bucaramanga tras el atentado registrado en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales.

Según las autoridades, el ataque fue perpetrado con artefactos explosivos improvisados, presuntamente lanzados desde un dron. El hecho dejó además dos militares muertos y es atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las Fuerzas Militares mantienen operaciones en la zona para dar con los responsables y reforzar la seguridad en este corredor estratégico del sur de Bolívar.

