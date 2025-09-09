Sus órganos le servirán a 54 personas: donar, el deseo de joven arrollada por borracho en Santander

La madrugada del lunes 8 de septiembre quedó marcada por la tragedia en el Anillo Vial de Girón, donde perdió la vida Bibian Andrea López Sánchez, una joven de 22 años que fue arrollada por un conductor en estado de embriaguez. Sin embargo, en medio del dolor de su partida, su familia encontró un motivo para honrar su memoria: cumplir el deseo de la joven de donar sus órganos.

Ángel Adrián López, padre de Bibian, recordó que su hija siempre mostró una gran vocación de servicio, no solo hacia las personas, sino también hacia los animales.

“Ella era una salvadora de perros, siempre estaba rescatando y cuidando animales. Tenía un corazón enorme, lleno de bondad. Por eso, cuando los médicos nos confirmaron la muerte cerebral, con su madre decidimos que lo mejor era cumplir lo que siempre quiso: ayudar a los demás”, relató en entrevista con Blu Radio.

La donación, realizada en la madrugada del martes en la Clínica Foscal, permitirá beneficiar a cerca de 54 personas entre receptores de órganos y tejidos, según confirmaron los especialistas.

“Era un acto de amor que representaba perfectamente quién era mi hija”, añadió su padre conmovido.

Mientras la familia atraviesa el duelo, también ha elevado un llamado a las autoridades judiciales, pues cuestionan que el conductor involucrado, pese a arrojar positivo en la prueba de alcoholemia, no haya sido capturado legalmente.

“Sentimos rabia e impotencia, pero al mismo tiempo paz porque sabemos que Bibian sigue viva en quienes recibieron su ayuda”, expresó López.

El legado de Bibian Andrea quedará en quienes la conocieron como una mujer trabajadora, soñadora y solidaria, pero también en decenas de personas que hoy tienen una nueva oportunidad de vida gracias a su último acto de generosidad.