Donan órganos de joven arrollada por borracho en Girón: familia exige justicia

La familia, que hoy llora la pérdida de una joven recordada por su alegría y sueños, exige que se haga justicia y que el caso no quede en la impunidad.

Bibian López accidente anillo vial Bucaramanga giron.jpg
Bibian López, víctima de conductor borracho que la atropelló en anillo vial de Bucaramanga
// Suministradas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:23 a. m.

El Anillo Vial, entre Girón y Floridablanca, fue escenario de un fatal accidente en la madrugada del lunes 8 de septiembre, cuando un vehículo conducido por un hombre en aparente estado de embriaguez arrolló a Bibian Andrea López Sánchez, una joven de 22 años.

El hecho ocurrió hacia las 3:30 de la mañana, a la altura de la planta de Pimpollo, en el tramo que conecta a Girón con Floridablanca. De acuerdo con testigos, un automóvil Chevrolet Spark GT impactó de frente contra la motocicleta eléctrica en la que se desplazaba la joven, lanzándola varios metros sobre el pavimento.

Bibian Andrea fue trasladada de urgencia a la Clínica Foscal, donde los médicos diagnosticaron un trauma craneoencefálico severo. Horas después, confirmaron que había sufrido muerte cerebral. En medio del dolor, sus familiares tomaron la decisión de donar sus órganos, un gesto con el que la joven continúa dando vida a otras personas.

Su padre, Ángel Adrián López, expresó su indignación a través de redes sociales, cuestionando que, pese a que el conductor arrojó positivo en la prueba de alcoholemia, no se haya formalizado su captura.

“Tenemos rabia y dolor por el daño a la vida de mi niña, que era una mujer trabajadora, y sentir que los entes encargados no hagan su trabajo y permitan que un peligro para la sociedad quede suelto”, escribió.

Sin embargo, en la noche del lunes el hombre fue detenido tras salir de la clínica donde recibía atención médica. Según confirmó la Secretaría de Tránsito de Girón, el conductor estaba borracho en el momento del accidente.

