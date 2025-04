Tras 26 años, familia recibe cuerpo de guerrillero abatido en la Operación Berlín

Luego de 26 años de incertidumbre, la familia López Mora pudo reencontrarse con Pedro Antonio, quien desapareció en 1998 en el contexto del conflicto armado en Colombia. La entrega digna de su cuerpo, gestionada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), se llevó a cabo en Granada, Meta, en una ceremonia donde sus seres queridos le ofrecieron el último adiós.

La búsqueda de Pedro Antonio comenzó gracias a su hermana Helena, quien, alentada por su esposo, denunció la desaparición ante la Fiscalía General de la Nación y posteriormente ante la UBPD. Su testimonio resultó crucial para ubicar el paradero del cuerpo de su hermano.

“Dios me dio el valor y decidí denunciar. Pensé que no llevaría a nada, pero cuando revisaron el sistema, me mostraron una foto de él vestido de militar. Confirmé que era mi hermano”, relata Helena.

Pedro Antonio fue visto por última vez en Mesetas, Meta, donde su madre y su hermana lograron reunirse con él y tomarse una última fotografía juntos. Luego, se integró a la columna móvil Arturo Ruíz del Bloque Oriental de las FARC. Su fallecimiento ocurrió entre noviembre del 2000 y enero del 2001, durante la llamada “Operación Berlín” en el Páramo de Berlín, en los límites de Santander y Norte de Santander.

Publicidad

El proceso de búsqueda permitió establecer que al menos 62 cuerpos de combatientes de esta columna fueron inhumados en el Cementerio Municipal de Bucaramanga entre finales del 2000 y comienzos del 2001. La identificación de Pedro Antonio fue posible gracias a la colaboración de excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, la Corporación Reencuentros, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y diversas entidades locales.

📢 ¡Seguimos avanzando en la búsqueda de las personas desaparecidas!



Desde hace más de 7 años, nos aliamos con @SwedeninCOL para fortalecer el trabajo de la @UBPDcolombia.



Desliza para conocer lo que hemos logrado y lo que estamos haciendo 👉🏽 pic.twitter.com/nlSGQLEylc — OIM Colombia (@OIMColombia) April 2, 2025

La Corporación Reencuentros desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción de la memoria de los hechos ocurridos durante la Operación Berlín.

“Hemos trabajado en dos rutas: identificar a las personas desaparecidas en la operación y ubicar a sus familias. Para las familias, estas personas son sus seres queridos. Para nosotros, también lo son: compartimos sus vidas y tenemos información que puede ayudar en la búsqueda”, ”, explicó Arcenio Silva Ramos, coordinador territorial de la corporación en los Santanderes.

Publicidad

La identificación del cuerpo de Pedro Antonio requirió un minucioso análisis de correspondencia post mortem, incluyendo una primera necropsia y una segunda verificación mediante elementos físicos como prendas de vestir y características anatómicas.

Su madre lo reconoció por una cicatriz en la mejilla izquierda, causada por una quemadura en su infancia. Tras la confirmación de su identidad mediante pruebas genéticas en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cuerpo fue entregado a su familia bajo los protocolos de cadena de custodia.

Finalmente, el equipo de la UBPD acompañó a la familia en un emotivo acto de despedida en Granada, Meta. Después de décadas de incertidumbre, Helena pudo cumplir su promesa de traer de vuelta a su hermano.

"Aunque han pasado muchos años, siento como si se hubiera ido ayer", expresó, mientras observaba el cofre fúnebre.