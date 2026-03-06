Ventas de vivienda nueva en Santander crecieron 9,3 % en 2025

El mercado inmobiliario en Santander mostró señales de recuperación durante 2025. De acuerdo con el más reciente balance del sector, la venta de vivienda nueva en el departamento creció un 9,3 % frente a 2024, lo que ubicó a la región como la octava con mayor actividad inmobiliaria del país.

En total, durante el año pasado se comercializaron 3.826 unidades de vivienda nueva en Santander, en medio de un repunte del mercado que también se reflejó en el lanzamiento de nuevos proyectos habitacionales.

Uno de los datos que más llama la atención es el aumento del 49 % en el lanzamiento de proyectos inmobiliarios, lo que refleja un mayor nivel de confianza de las constructoras en el comportamiento del mercado regional.

Este crecimiento se da en un contexto nacional positivo. Según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en Colombia se comercializaron 174.000 viviendas en 2025, lo que representó un incremento del 12,4 % frente al año anterior.



A su vez, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que el valor de los créditos para vivienda usada creció 13,4 % en el cuarto trimestre del año pasado, lo que evidencia un mayor dinamismo en el sector inmobiliario.

Advertencia a compradores

Sin embargo, en medio de este repunte del mercado, expertos del sector inmobiliario advierten que un error en los contratos de compraventa puede poner en riesgo la inversión de los compradores.

Publicidad

Karina Tatiana Reyes, gerente general de la inmobiliaria Esteban Ríos en Bucaramanga, explicó que uno de los errores más frecuentes ocurre cuando los contratos condicionan la firma de la escritura a eventos inciertos, como la aprobación del crédito bancario.

“Un error en la redacción puede derivar en la nulidad absoluta del negocio y en la desprotección del patrimonio”, señaló la directiva.

Por esta razón, especialistas jurídicos y comerciales de esa firma destacan cinco aspectos clave que deben revisarse en una promesa de compraventa.

Publicidad

Entre ellos está la identificación completa de las partes y del inmueble, incluyendo matrícula inmobiliaria y código catastral; además de establecer fechas, horas y notaría exactas para la firma de la escritura, evitando cláusulas ambiguas como “cuando se obtenga el desembolso del crédito”.

También recomiendan incluir cláusulas de arras y penalizaciones económicas, realizar una revisión jurídica del inmueble mediante el certificado de tradición y libertad, y dejar claramente establecidos los gastos notariales y tributarios de la transacción.

Los expertos advierten que la falta de estos elementos puede generar conflictos legales, retrasos en la entrega del inmueble o incluso procesos judiciales que congelen la inversión por años.

En ese sentido, el llamado para quienes buscan comprar vivienda es revisar con detalle cada documento antes de firmarlo, especialmente en un momento en el que el mercado inmobiliario muestra señales de reactivación en Santander y en el resto del país.