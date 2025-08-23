Vertimientos controlados en la Central Hidroeléctrica Sogamoso ante fuertes lluvias en Santander

Los altos niveles del embalse Topocoro se deben a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, que han incrementado el caudal de los ríos Suárez, Chicamocha y Chucurí, los cuales abastecen a la Central Hidroeléctrica Sogamoso.

En tal sentido, la empresa Isagen informó que, a partir de las 2:00 de la tarde de este sábado 23 de agosto de 2025, se realizará una nueva apertura de compuertas del canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso.

La medida se toma debido a que el embalse Topocoro ha alcanzado niveles cercanos a los 320 metros sobre el nivel del mar, producto de las lluvias persistentes en las cuencas de los ríos que alimentan el río Sogamoso.

Imágenes de los organismos de Socorro. Emergencia en Santander por lluvias. El municipio de Galán Incomunicado.

Dichos vertimientos serán realizados de manera intermitente y controlada, con el objetivo de manejar de manera segura los grandes caudales que ha recibido el embalse en los últimos meses.

La empresa también adelantará trabajos de mantenimiento mayor en la Unidad número 3, ubicada en la Casa de Máquinas. Durante este período, que se extenderá hasta mediados de noviembre, se restringirá temporalmente la generación de energía por esta unidad. No obstante, la operación general se mantiene con normalidad mediante las unidades 1 y 2. El mantenimiento es esencial para garantizar operaciones confiables y seguras en el futuro.

Isagen hace un llamado a las comunidades y autoridades locales para mantenerse alertas y seguir las recomendaciones establecidas en el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC). La empresa advierte sobre la necesidad de evitar acercarse al río entre Puente La Paz y la presa Latora, estar atentos al incremento en el nivel del río Sogamoso, evacuar las islas formadas a lo largo del cauce y no ubicar pertenencias cerca de la orilla.

Asimismo, se solicita cuidar a los niños, evitando que permanezcan solos en charcos o riberas, y trasladar el ganado y semovientes a zonas altas y seguras. La comunidad también debe prepararse para posibles inundaciones de cultivos en las planicies y áreas naturales del río, y seguir las indicaciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.