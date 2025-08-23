Fuertes lluvias dejan incomunicado al municipio de Galán, en Santander: 5.000 afectados

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron el desbordamiento de la quebrada La Vitoca y desencadenaron una grave emergencia en el municipio de Galán, Santander, que permanece totalmente incomunicado.

Según las autoridades locales, más de 5.000 habitantes se han visto afectados por la creciente, el lodo y las piedras que arrasaron con las únicas vías rurales de acceso al municipio.

La alcaldesa Sofía Medina Serrano confirmó que la situación es crítica y que los más afectados son las familias campesinas. El comercio del municipio está paralizado.

“Estamos completamente incomunicados por la creciente de la quebrada La Vitoca. El barro y la piedra que bajaron son impresionantes. Tuvimos que pedir ayuda a municipios cercanos como Palmar, Hato y Socorro. No hay manera de atención médica porque los vehículos quedan atrapados en el lodo. Como alcaldesa me siento impotente, esta situación puede desencadenar una tragedia. Le pido al Gobierno Nacional la instalación inmediata de un puente”, manifestó Medina.

La emergencia también obligó a la evacuación de 67 familias en la parte alta del municipio, algunas trasladadas a la escuela y otras al puesto de salud. En total, más de 500 familias resultaron damnificadas y al menos 2.000 personas permanecen incomunicadas con el municipio de Socorro.

Los sectores más golpeados corresponden a las veredas San Isidro, Hoya Negra, El Boquerón y Las Vueltas, mientras que, además de la quebrada La Vitoca, también presentaron crecientes las quebradas El Acerradero y La Negra.

Publicidad

La vía que comunica con Barichara está bloqueada y, en varios tramos, los habitantes arriesgan su vida al cruzar con tablas improvisadas. La alcaldesa agregó que el deterioro de la carretera supera los 600 metros, pues con cada avalancha la quebrada se lleva nuevos tramos de vía, dejando a la población cada vez más aislada.

Hizo un llamado al Gobierno nacional y a la Unidad de Gestión del Riesgo para el envío urgente de maquinaria y soluciones definitivas que garanticen la movilidad y la seguridad de la población.