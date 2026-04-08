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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Vigilan vías para evitar bloqueos por protestas contra aumento del predial en Santander

Vigilan vías para evitar bloqueos por protestas contra aumento del predial en Santander

En Santander, propietarios de inmuebles han denunciado alzas hasta del 300% , en algunos casos, del impuesto predial tras la actualización catastral del IGAC.

Reclamos en San Gil por aumento del predial.jpg
Referencia protesta por aumento del impuesto predial en Bucaramanga.
Blu Radio. Reclamos en San Gil por aumento del predial //Foto: captura de video Alcaldía de San Gil
Por: Verónica Rincón
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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