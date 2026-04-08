Vigilan vías para evitar bloqueos por protestas contra aumento del predial en Santander

La Gobernación de Santander, en articulación con las autoridades de fuerza pública y alcaldías municipales, instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento y garantizar el desarrollo pacífico de las protestas convocadas para este jueves 9 de abril en rechazo al incremento del impuesto predial en el país.

El secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, explicó que desde la administración departamental se adelanta un trabajo de coordinación institucional y diálogo con los líderes de las manifestaciones en las distintas provincias.

“Hemos estado articulando desde la institucionalidad y realizando reuniones de coordinación de garantías con los líderes de la protesta, identificando los diferentes liderazgos en el departamento”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, varias provincias han anunciado movilizaciones, por lo que la Gobernación emitió recomendaciones a las alcaldías para asegurar tanto el derecho a la protesta como la movilidad y tranquilidad de quienes no participarán en las jornadas. El objetivo, indicó, es evitar afectaciones mayores como bloqueos viales.



“El acompañamiento busca generar garantías para la comunidad que protesta y para la que no lo hace, evitando impactos en el departamento”, precisó Hernández.

Entre los puntos donde se prevé mayor concentración de manifestantes se encuentran el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente en Floridablanca, en el sector de la autopista a la altura de “Papi Quiero Piña”; así como en Lebrija, en la vía hacia el municipio, y en la ruta Comunera, entre San Gil y Socorro. En estas zonas habrá monitoreo especial por parte de las autoridades.

El PMU entró en funcionamiento este miércoles 8 de abril y permitirá la articulación interinstitucional para hacer seguimiento en tiempo real al desarrollo de las protestas, así como atender cualquier eventualidad que se presente.

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Finalmente, el secretario del Interior indicó que, en caso de ser necesario, las peticiones de los manifestantes serán elevadas al Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y el Viceministerio para el Diálogo Social, con el fin de buscar soluciones frente a las inquietudes ciudadanas por el incremento del impuesto predial.