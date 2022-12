Aborto ilegal, una práctica que siempre tiene consecuencias

En Colombia se practican 400.000 abortos al año, según cifras de 2015, que son las más recientes en el país. Las interrupciones de embarazo pueden hacerse de manera legal o ilegal, sin embargo, de la manera que sea siempre tendrá consecuencias para la madre. Esto según el testimonio de una mujer que se practicó un aborto legal cuando tenía 16 años.

Publicidad

"Yo aborté apoyada por los padres de mi novio, tenía seis semanas y media cuando me sometí a ese procedimiento, en ese momento yo no sabía qué hacer (...) Fue una experiencia muy difícil, después pensaba por qué lo había hecho. Hace poco tuve un aborto espontáneo, eso realmente tiene consecuencias en nuestra vida y cuerpo, y ya cuando uno quiere no puede y ahí es donde uno dice ¿por qué lo hice?", explicó.

Una situación similar vive una mujer de 35 años que abortó ilegalmente a sus 18 años. Según dice, su experiencia fue tan traumática que hoy en día no desea ser madre.

"Mi familia nunca supo lo que pasó y mi pareja actual menos, él quiere tener hijos, pero yo no soy capaz, pienso en lo que hice y la conciencia no me deja", dijo a BLU Radio.

Por su parte, la doctora María Vivas, directora adjunta de la Fundación Oriéntame, explicó que "en Colombia el aborto está despenalizado en tres causales, las mujeres tienen este derecho y acceso al mismo de una manera segura” por lo que “hay que informarse”.

Publicidad

Cabe recordar que en Colombia se puede abortar legalmente, siempre que se cumpla una de estas condiciones: que está en riesgo la vida o salud de la madre; por malformación del feto, o que el embarazo sea resultado de violación, inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentidas o incesto.