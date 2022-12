Alcalde de Santa Lucía, Atlántico, dio positivo para COVID-19

La mañana de este domingo el alcalde de Santa Lucía, Rehunsen Martínez Díaz, confirmó que tiene COVID-19. La prueba se la practicó luego de presentar varios síntomas como fiebre, malestar general y tos. El mandatario informó que se encuentra aislado para evitar contagiar a otras personas.

“He recibido el resultado de una prueba que se me realizó para detectar el COVID-19 debido a quebrantos de salud que he tenido días anteriores. Infortunadamente la prueba es positiva. En este momento me encuentro aislado con todos los protocolos. Quiero hacer un llamado a la reflexión, a que nos unamos como municipio y podamos entender que esto es una realidad que golpea a todo el mundo”, expresó el alcalde.

En Santa Lucía se han confirmado 18 contagios y la muerte de una persona con COVID-19. Con el caso de Rehunsen Martínez, ya son dos los alcaldes del Atlántico con coronavuris. El primero en dar positivo fue el alcalde encargado de Malambo, Óscar Pantoja.

Esta es la declaración oficial del alcalde Martínez:

