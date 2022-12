Así clasificará la Supersalud a las EPS según el servicio y funcionamiento

El superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, finalizando el 2022 dio una radiografía de la real situación financiera de las EPS en el país, explicó que cambiarán las reglas de juego para caracterizarlas, ahora se medirán en riesgo alto, medio y bajo para que la ciudadanía entienda mejor en qué entidad está. Así las cosas, quienes tienen los peores indicadores financieros estarán ubicadas en riesgo alto, y quienes cumplen con al menos dos de los tres indicadores en riesgo bajo.

“Las EPS, con nivel de riesgo alto, son las entidades que están bajo medida especial por parte de la Supersalud, no cumplen con indicadores financieros, ni de capacidad financiera, y se encuentran en un alto nivel de endeudamiento. Las de riesgo medio son aquellas en medida de vigilancia, por lo menos cumplen dos de los tres indicadores, no están en medida, no cumplen como mínimo dos de los tres indicadores y tienen un nivel de endeudamiento medio. Y las de riesgo bajo, son las que no están en medida especial, cumplen dos de los tres indicadores y presentan un bajo nivel de endeudamiento”, señaló el superintendente.

Para todas esas EPS que están en riesgo alto, o que tienen deficientes índices financieros, el superintendente dijo que no les dará alivios para que sigan funcionando: “No podemos a partir del recurso público favorecer privados”.

Y aseguró que es necesario una reestructuración de las funciones de la Superintendencia para ser más duros con las sanciones de quienes desprotegen.

“Bajo la ley 1749, efectivamente a la Superintendencia se le dieron dientes, pero de leche, cuando van a morder al infractor, se le caen”, señaló Beltrán.

Informó también que hay 13 territorios en estado crítico en cuanto a la atención de sus afiliados, por falta de entrega de medicamentos, citas médicas, fallas en la red y retrasos en cirugías, para eso se prendieron alertas para citar a 22 EPS, (Nueva EPS, Sanitas, SURA, Savia Salud, Famisanar, Aliansalud, Cajacopi, Coosalud, Salud Total, Ecoopsos, Capresoca, Capital Salud, Compensar, Asmet Salud, Comfachocó, SOS, Emssanar, Mutual Ser, Comfenalco Valle, Mallamás, AIC y Salud Mía).

