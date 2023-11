Así fue el tinto entre Petro y Uribe: todo iba muy bien hasta que habló el director de la Adres

La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, convocada para hablar de la reforma a la salud , transcurrió de manera respetuosa hasta que el director de la Adres, Félix León Hernández, pidió la palabra y acusó a Uribe de ser el responsable de un perjuicio en la Unidad de Pago por Capitación, UPC , cuando fue presidente.

Según el periodista Ricardo Ospina, la discusión se calentó rápidamente, por lo que los asistentes decidieron terminar el encuentro de manera abrupta.

“Él responde rápido y le dijo: ‘No, a mí no me venga a responsabilizar de esas cosas porque yo no fui el responsable de eso’, reveló el director del servicio informativo.

El encuentro, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño , contó con la participación de representantes de médicos y pacientes, quienes también hicieron sus aportes a la discusión. Los representantes de los médicos y pacientes pidieron al presidente Petro que retirara la reforma para buscar unas mesas de trabajo en todo el país y buscar un texto que fuera consensuado.

El expresidente Uribe, por su parte, presentó una ponencia en la que argumentó que no se necesita un proyecto de ley para modificar la reforma a la salud.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también intervino en la reunión, pero tuvo una ligera hemorragia nasal mientras hablaba, lo que inquietó a los asistentes.

"El presidente Petro conciliador, su entorno no tan conciliador, o al menos unos integrantes de su entorno, hablamos del ministro que salió cargado de tigre, el doctor Mondragón, el representante, también salió de alguna manera displacente diciendo son apenas 20 votos del Centro Democrático, no los necesitamos en el Congreso, y le agregó esta anécdota del doctor Félix López Martínez, director del ADRES, que es bastante radical", dijo Ospina en su programa Mañanas Blu.