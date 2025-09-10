Aumento de tutelas contra Nueva EPS en 2025 se volvió alarmante: Andrés Forero

El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció que, desde abril del 2024, las tutelas contra la Nueva EPS han aumentado. Recordemos que esa fue la fecha en la que se hizo la intervención a esa EPS.

Forero publicó los datos que obtuvo por parte de la Nueva EPS.

“Desde el año 2024 las tutelas han estado creciendo, pero desde findes del año pasado prácticamente empezaron a duplicarse. En enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de este año prácticamente se duplican las tutelas. Esto no pueden decir los miembros del Gobierno Nacional que es responsabilidad de la administración anterior”, dijo Forero.

En la gráfica que publica el representante a la Cámara se ve que en mayo del 2024 se registraron 6.975 tutelas contra la Nueva EPS y en el mismo mes de 2025 el número llegó a 13.240.

En el mes de junio, el aumento es de más del doble, pues en 2024 hubo 6.075 tutelas y en 2025, la cifra llegó a 12.643.

En el mismo sentido, el ministro Sanguino dijo que la Nueva EPS ha tenido tres interventores y cuestionó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Tras la intervención en abril de 2024, las tutelas contra Nueva EPS han crecido, pero a fines del 2024 y durante todo el 2025 el aumento se volvió alarmante. Y para rematar, los interventores desacatan muchos de los fallos. Pero para Guillermo Alfonso Jaramillo la medida ha sido un éxito”, agregó Forero.

Esta es la tabla completa presentada por el representante a la Cámara, Andrés Forero: