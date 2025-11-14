Cambios en la intervención de la Nueva EPS: sale del cargo Gloria Libia Polania

La doctora Gloria Libia Polanía dejara de ser la agente interventora de la Nueva EPS luego de haber estado al frente de la entidad durante tres meses. Esto luego de que la superintendente encargada Angie Rodríguez, le solicitara la renuncia. Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos de su salida ni quién asumirá el cargo en reemplazo.

Polanía había sido posesionada el pasado 15 de agosto del 2025 y durante su gestión estuvo en el centro de varias controversias señaladas por el representante a la Cámara Andrés Forero, quien advirtió presuntos desacatos judiciales relacionados con fallos que ordenaban garantizar atención en salud.

La salida de Polanía sería uno de los primeros ajustes realizados por la superintendente de Salud encargada para esta entidad, Angie Rodríguez, quien recordemos también es la directora del DAPRE, tras su reunión con el superintendente nacional de Salud, Bernardo Camacho.

De acuerdo con información conocidas, no se trataría del único cambio, pues también se evalúa la continuidad de los otros ocho agentes interventores que actualmente acompañan la administración de las EPS bajo control del Gobierno nacional.



Por ahora, la Nueva EPS continúa bajo intervención y se está a la espera de la comunicación oficial que confirme las razones detrás de la salida y el nombre de la persona que asumirá la administración de la entidad.