Casi queda paralítico por usar su celular en mala postura: esto fue lo que pasó

Un caso alarmante en China ha encendido las alertas sobre los riesgos del uso prolongado del teléfono móvil en posturas inadecuadas. Min, un adolescente de 16 años de la provincia de Fujian, estuvo al borde de la parálisis total tras pasar horas reclinado en un sofá navegando por redes sociales y jugando en su celulardurante el verano.

El joven, como muchos de su edad, sustituyó por completo la actividad física durante las vacaciones, aumentando hasta cuatro veces su tiempo frente al móvil. Lo que comenzó como una rutina cotidiana e inofensiva, terminó desencadenando una grave emergencia médica.

Los primeros síntomas fueron sutiles: molestias persistentes en el cuello, la espalda y los hombros. Sus padres inicialmente pensaron que se trataba de dolores asociados al crecimiento, comunes durante la adolescencia. Sin embargo, la situación empeoró de forma inesperada y alarmante.

Una mañana, Min no pudo levantarse de la cama debido a un dolor insoportable en la zona lumbar. A eso se sumaron la pérdida de sensibilidad en las piernas y la incapacidad para controlar su vejiga, señales claras de que algo serio estaba ocurriendo. Ante la gravedad del cuadro, sus padres lo llevaron de inmediato al hospital en silla de ruedas.

Allí, fue atendido por un equipo liderado por el Dr. Wang Zhenyu, jefe del Departamento de Ortopedia del hospital local. “La resonancia magnética mostró que su columna vertebral se había desplazado significativamente y que los nervios espinales estaban comprimidos al punto de casi convertirse en fibras debido a la presión”, explicó el especialista. El diagnóstico fue una hernia discal lumbar grave, con complicaciones nerviosas que amenazaban con dejarlo paralítico de por vida.

Dada la urgencia del caso, se convocó una consulta multidisciplinaria que concluyó en la necesidad de realizar una cirugía espinal. Afortunadamente, la intervención fue exitosa, y el joven ahora se encuentra en proceso de recuperación bajo tratamiento postoperatorio, que incluye fisioterapia y medicación para evitar recaídas.

Este caso ha generado preocupación en medios asiáticos y redes sociales, ya que refleja una realidad cada vez más común: el sedentarismo digital entre adolescentes. El uso excesivo de dispositivos móviles, especialmente en malas posturas y durante periodos prolongados, puede tener consecuencias físicas severas, incluso en personas jóvenes y aparentemente saludables.

Los médicos advierten que no se trata de un hecho aislado. La combinación de inactividad física, posturas forzadas y falta de descanso adecuado para la columna puede derivar en problemas graves de salud, desde dolores crónicos hasta daño neurológico.