En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Cierran escuelas en Malasia y Filipinas tras miles de casos de extraña gripe entre estudiantes

Cierran escuelas en Malasia y Filipinas tras miles de casos de extraña gripe entre estudiantes

El Gobierno remarcó que las escuelas cerradas deben garantizar la continuidad del aprendizaje a través, por ejemplo, de vías telemáticas, si bien no precisó el número de estudiantes infectados en las últimas dos semanas que, según medios locales, se cuentan por centenares.

casos-virus.jpg
Imagen de referencia
Gemini
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Las autoridades de Malasia y Filipinas cerraron temporalmente esta semana decenas de escuelas para evitar la propagación de la gripe, tras confirmarse que más de 6.000 estudiantes contrajeron el virus de la influenza en estos dos países asiáticos.

En la región Metro Manila, varios centros educativos cerraron sus puertas durante el lunes y el martes, una decisión que el Ministerio de Educación calificó de preventiva, al tiempo que llamó a los gobiernos locales a evaluar la pertinencia de la medida.

En un comunicado, el Gobierno remarcó que las escuelas cerradas deben garantizar la continuidad del aprendizaje a través, por ejemplo, de vías telemáticas, si bien no precisó el número de estudiantes infectados en las últimas dos semanas que, según medios locales, se cuentan por centenares.

Vea también

  1. Operativo policial para encontrar al niño de 5 años en Bogotá
    Operativo policial para encontrar al niño de 5 años en Bogotá
    Foto: captura de video NC
    Bogotá

    Ladrones se llevaron a niño de 5 años en camioneta que robaron en el sur de Bogotá

  2. Aeropuerto-Puerto-Rico.png
    Aeropuerto Puerto Rico
    Foto: Suministrada
    Nación

    Vuelo Bogotá–Barcelona aterriza de emergencia en Puerto Rico por pasajero intoxicado con droga

Entre enero y septiembre, Filipinas registró un descenso del 8 % en los casos de gripe respecto al mismo período de 2024, por lo que la suspensión temporal de clases presenciales es una medida preventiva ante la cercanía del invierno en el Sudeste Asiático.

En el caso de Malasia, el Gobierno confirmó que numerosas escuelas permanecen cerradas temporalmente luego de que 6.000 alumnos presentaran síntomas como tos, fiebre y dolor de cabeza, principalmente en regiones como Kuala Lumpur, Selangor y Putrajaya.

Aunque las autoridades de Malasia han subrayado que se trata de casos leves, insisten en su llamado a la prevención y este martes pidieron a las instituciones de educación superior tomar las medidas necesarias para frenar la propagación del virus, según la agencia estatal Bernama. El Sudeste Asiático espera en general el aumento estacional de la gripe, que coincide con el período seco y fresco entre noviembre y febrero. EFE

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gripe Aviar

Filipinas

Malasia

Publicidad

Publicidad

Publicidad