Colombia refuerza la estrategia de vacunación contra el virus del papiloma humano

El Ministerio de Salud de Colombia ha anunciado la adopción de nuevas medidas para fortalecer la protección contra el virus del papiloma humano (VPH).

La estrategia incluye vacunación gratuita dirigida a niñas, niños y adolescentes entre los 9 y los 17 años, con el objetivo de prevenir enfermedades vinculadas a este virus.

El plan contempla la expansión de la red nacional de vacunación, la realización de jornadas masivas y la garantía de tratamiento oportuno para quienes presenten lesiones detectadas a través de los tamizajes.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral compuesta por tres ejes principales: vacunación, tamizajes periódicos y acceso al tratamiento.

BLU Radio. Vacuna contra Papiloma Humano // Foto: AFP

En cuanto a la vacunación, la meta es inmunizar al 90 % de la población objetivo. En el área de tamizaje, se establecen citologías para mujeres de 25 a 29 años y pruebas de ADN-VPH para mujeres entre los 30 y los 65 años. Asimismo, se asegura el tratamiento para las mujeres que presenten resultados positivos en estas pruebas.

Desde 2024, el esquema de vacunación contempla una sola dosis para menores sanos y dos dosis para personas inmunosuprimidas, conforme a las recomendaciones del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI).

Publicidad

La red de vacunación cuenta actualmente con más de 3.000 puntos en todo el país, disponibles para jornadas intensivas y actividades de búsqueda activa tanto en población escolar como no escolarizada.

El proceso de vacunación ha sido simplificado mediante la Resolución 309 de febrero de 2025, la cual elimina la exigencia del consentimiento informado escrito, facilitando su implementación en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Colombia también se ha integrado a la alianza regional "Abrázame", coordinada por la Liga Colombiana Contra el Cáncer y más de 80 organizaciones, con el objetivo de aumentar la cobertura vacunal. Además, el Plan Nacional de Intensificación 2025, en ejecución entre julio y diciembre, contempla jornadas masivas, acciones territoriales específicas en zonas urbanas y rurales vulnerables, y seguimiento mensual de los resultados.

Publicidad

El cáncer de cuello uterino continúa siendo una preocupación relevante en salud pública. A nivel global, es el cuarto tipo de cáncer más frecuente entre mujeres, y en Colombia, ocupa el tercer lugar en incidencia y el cuarto en mortalidad por cáncer femenino. Las acciones anunciadas buscan avanzar en la prevención y control de esta enfermedad en el país.