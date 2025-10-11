En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / ¿Cómo mejorar su rendimiento laboral y social? El deporte puede ser su mejor aliado

¿Cómo mejorar su rendimiento laboral y social? El deporte puede ser su mejor aliado

El entrenador y creador del programa ro54D, Rodrigo Garduño, explicó los beneficios que el deporte trae al desempeño laboral y social de las personas.

¿Cómo mejorar su rendimiento laboral y social? El deporte puede ser su mejor aliado
Foto: generada por fx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

En la más reciente emisión de Casa BLU de Blu Radio, el entrenador y creador del programa ro54D, Rodrigo Garduño, habló sobre la importancia del deporte como herramienta estratégica para alcanzar el éxito profesional, mantener la salud mental y mejorar las relaciones sociales.

Garduño, quien hoy lidera entrenamientos virtuales gratuitos con miles de personas alrededor del mundo, destacó que el ejercicio es mucho más que una práctica física: “Entrenar ya no es solo por tener músculos o cuadritos; hoy lo más importante es la salud mental. El cuerpo libera dopamina, endorfinas y oxitocina, sustancias que equilibran los pensamientos negativos y ayudan a enfrentar los días difíciles”, afirmó.

Baloncesto
Baloncesto, referencia.
Foto: generada por Image Fx

Según el especialista, la actividad física transforma la mente, la productividad y la actitud ante la vida. “Cuando me muevo, oxigeno el cuerpo y el cerebro. Esto me permite tener claridad mental, energía y enfoque. Si hago ejercicio en la mañana, impacto positivamente todo mi día laboral”, explicó.

Garduño también subrayó el papel de la disciplina como motor del cambio personal. Su filosofía, nacida hace más de 16 años con R54, busca enseñar que la motivación es pasajera, pero la disciplina abre todas las puertas. “Si quiero algo, debo estar dispuesto a sacrificar y trabajar por ello. La disciplina no hace negociaciones, y esa es la clave para el éxito en el deporte, en los negocios y en la vida”, enfatizó.

Fútbol, referencia
Fútbol, referencia
Foto: generada por Image Fx

Frente al argumento de la falta de tiempo, Garduño fue contundente: “Cuando uno quiere algo, encuentra la manera; cuando no quiere, encuentra el pretexto. El ejercicio no quita tiempo, lo multiplica. Las personas más exitosas del mundo lo saben y hacen del entrenamiento un estilo de vida”.

El entrenador, quien a sus 47 años asegura sentirse más fuerte que nunca, recordó que el cuerpo es el templo y la base de todo bienestar. “Cuando uno está enfermo tiene un solo problema; cuando está sano, tiene miles. No esperemos enfermarnos para valorar la salud. Entrenar no requiere dinero ni aparatos, solo disposición y constancia”, afirmó.

Publicidad

Finalmente, Garduño dejó un mensaje de motivación para los oyentes: “No se abandonen. No piensen que es tarde para cambiar o mejorar. Todo se puede revertir si hay disciplina. Muévanse, trabajen por sentirse bien, porque el cuerpo no se compra: se construye todos los días”.

Escuche la entrevista completa aquí:

También le puede interesar

  1. Salud mental
    Salud mental
    Foto: Bing Image Creator
    Salud

    Colombia celebra el día de la salud mental con ley que garantiza su atención como derecho

  2. Referencia depresión.
    Referencia depresión.
    Foto: ImageFx
    Salud

    Día Mundial de Salud Mental: más de 28.000 personas han intentado autolesionarse en 2025, según INS

  3. Ejercicio, referencia
    Ejercicio, referencia
    Foto: IA
    Salud

    Si no puede hacer este sencillo ejercicio por 10 segundos, su salud podría estar en riesgo

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Entrevista

Ejercicio físico

Salud mental

Publicidad

Publicidad

Publicidad