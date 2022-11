¿Cómo vamos a 100 días de la llegada del primer caso de coronavirus a Colombia?

Luego de 100 días de la llegada del primer caso de coronavirus en el país, llega el momento de cuestionar cómo vamos, qué se viene para el país, cuál será el nuevo manejo por parte del Gobierno. Los especialistas Zulma Cucunubá y David Bardey hicieron un exhaustivo análisis del manejo de la pandemia en Mañanas BLU.

“Mi balance es que en comparación con lo que pasó en varios países de Latinoamérica, Colombia ha salido bien librada en estos primeros 100 días. La preparación se logró, pero va a media marcha. Depende de cuál sea el aporte desde el autocuidado de la población”, dijo Cucunubá, epidemióloga que trabaja como investigadora en el Imperial College de Londres y quien asesora al Gobierno Nacional y a la Alcaldía de Bogotá.

"Pronósticos no hay, no es como el clima que se pronostica que va a suceder y pasa. En epidemiología no existen pronósticos, sino proyecciones", aclaró la especialista.

Bardey, Phd en economía Universidad de Besancon y profesor titular de la Universidad de los Andes, advirtió sobre la posibilidad de que Colombia esté reabriendo muy rápido.

"No sé si nos encerramos muy temprano, en Colombia podemos observar que estamos reabriendo la vida antes de pasar al pico, es decir en un momento en el que deberíamos controlar la tasa de contagio” , declaró.

