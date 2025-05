Consulta popular: pacientes denuncian “juego inhumano” y sector farmacéutico pide claridad

La reciente presentación de las cuatro nuevas preguntas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca someter a consulta popular ha intensificado el debate nacional sobre el sistema de salud. En un contexto de creciente tensión por la crisis financiera de las EPS y la falta de entrega de medicamentos a miles de pacientes, las propuestas han generado preocupación entre representantes del sector salud, tanto del lado de los pacientes como de la industria farmacéutica.

En entrevista con Blu Radio, Néstor Álvarez, vocero de la Asociación Pacientes Alto Costo, fue enfático en rechazar la iniciativa, calificándola como una forma cínica de manipular el sufrimiento de los colombianos. “Consideramos que ha habido un abuso de la democracia al utilizar el dolor de los pacientes que, en este momento, por la no entrega de medicamentos, no están teniendo tratamientos. Esto, por la política del Gobierno de no haber asignado los recursos suficientes en la UPC de 2025”, afirmó Álvarez.

El vocero expresó su indignación por lo que considera un intento del Ejecutivo de capitalizar políticamente una crisis que él mismo ha provocado. “Nos parece indignante que se juegue con el dolor de los pacientes en el acceso a medicamentos con este tipo de mecanismos democráticos. Más allá, es una forma un poco cínica de crear el problema y luego salir a preguntarnos si la solución se da con cuatro preguntas que ni siquiera están dirigidas a resolverlo”, agregó.

Además, cuestionó la coherencia entre las propuestas del Gobierno y sus acciones presupuestales: “En un Gobierno donde el presupuesto de ciencia e investigación se ha disminuido, y también el presupuesto de salud, consideramos que esto es un juego totalmente inhumano con la salud”.

Por su parte, Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, también se refirió al contenido de las preguntas presentadas por el Gobierno, haciendo un llamado a la prudencia y a la claridad “Nuestra primera lectura de las cuatro preguntas incorporadas ayer frente a la consulta popular es que, por ejemplo, la pregunta número 13 es un poco ambigua. Para tranquilidad de los colombianos, desde 2013 ya existen múltiples normas, casi seis o siete artículos que establecen claramente mecanismos de compra que han permitido que Colombia tenga indicadores de costo muy competitivos”.

Gaitán señaló que parte del contenido de la consulta ya está incorporado en otras propuestas normativas. “La pregunta relacionada con la transformación de las EPS es importante, pero lo esencial es definir un mecanismo que asegure que los medicamentos lleguen a los pacientes”, explicó. Además, se refirió a otra de las preguntas, la número 16 como más relacionada con el ámbito laboral que con la industria farmacéutica, sugiriendo que “amerita más un concepto desde el derecho laboral que desde nuestra perspectiva”.

El presidente de Afidro hizo una advertencia sobre el trasfondo político del ejercicio: “Como reflexión importante, muchas de estas preguntas ya están incorporadas en proyectos como la reforma laboral, o en decretos recientes del Ministerio que ya han recibido comentarios del sector. Algunas ya existen incluso en el marco legal vigente. El espíritu de la consulta puede ser distractor. Lo importante es centrarnos en lo esencial: recursos para el sistema, un sistema financiado, robusto y eficiente que permita reducir procesos y costos, para que los pacientes tengan acceso a lo que necesitan”.

Así, mientras desde las asociaciones de pacientes se exige respeto por el derecho a la salud y se denuncia la falta de acciones concretas, desde la industria farmacéutica se pide claridad normativa, sostenibilidad financiera y menos improvisación.