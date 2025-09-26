Corte Constitucional alerta bajo cumplimiento en acceso a medicamentos en Colombia

La Corte Constitucional advirtió que el sistema de salud colombiano mantiene serias fallas en la entrega de medicamentos esenciales para los pacientes, al declarar un “bajo nivel de cumplimiento” en la garantía de acceso a fármacos.

La Sala Especial de Seguimiento señaló que las deudas acumuladas entre EPS, gestores farmacéuticos y demás actores del sistema, impiden el suministro oportuno de medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Esta situación, según la Corte, afecta de manera directa a miles de pacientes en todo el país.

El alto tribunal advirtió que, aunque no existe un desabastecimiento general de medicamentos en Colombia, sí hay problemas de dispensación en al menos 174 fármacos, lo que golpea principalmente a personas con enfermedades raras, varios tipos de cáncer, epilepsia, VIH, diabetes y problemas hormonales, entre otras patologías graves.

¿Por qué hay crisis en la entrega de medicamentos en Colombia? Foto: referencia, Meta IA

Otro de los hallazgos fue el aumento de tutelas interpuestas por los ciudadanos para reclamar sus tratamientos. Entre enero de 2022 y diciembre de 2023 se registró un incremento del 32 %; entre 2023 y 2024 la cifra subió un 106,8 %, y solo en el primer semestre de 2025 ya se alcanzaba el 59 % de las acciones presentadas en 2024



La Corte también señaló trámites represados en el Invima, que retrasan nuevas moléculas al mercado e impiden la actualización de registros sanitarios que se encuentran pendientes, así como la ausencia de información confiable y en tiempo real, lo que impide alertar a tiempo a los pacientes y al sistema frente a la falta de disponibilidad.

Por estas razones, la Sala Especial concluyó que las medidas adoptadas por las autoridades no han sido suficientes para superar los problemas de acceso a medicamentos. En consecuencia, declaró un bajo nivel de cumplimiento de la orden constitucional, reiterando que se trata de un derecho fundamental y una obligación del Estado.