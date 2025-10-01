Crisis hospitalaria en Colombia: deudas de Nueva EPS ponen en riesgo la atención en varias regiones

La Defensoría del Pueblo advirtió que la crisis hospitalaria se agudiza en distintas regiones del país por las millonarias deudas de las EPS, especialmente de la Nueva EPS, que concentra más del 22 % de los afiliados en Colombia.

La Defensoría alertó que clínicas y hospitales enfrentan graves problemas financieros debido a incumplimientos en los pagos, lo que afecta la sostenibilidad de los servicios de salud. Aunque se han instalado mesas de conciliación y acuerdos de pago, los compromisos no se cumplen, lo que impacta directamente en el pago de nóminas, proveedores y la continuidad de la atención.

El panorama es crítico en el Eje Cafetero, donde la deuda de la Nueva EPS con los hospitales públicos asciende a más de $260.000 millones, obligando a declarar alerta roja hospitalaria en Risaralda y Quindío. En el Chocó, el Hospital San Francisco de Asís reporta una sobreocupación del 287 % y un déficit mensual de $5.500 millones. En Sucre, clínicas advierten cierres de servicios desde el 1 de octubre por falta de pago; en Amazonas, los giros son insuficientes, y en Cesar las deudas superan los $190.000 millones, lo que llevó a varias clínicas a suspender servicios, salvo urgencias vitales.

La crisis se refleja también en el aumento de reclamos y tutelas por parte de los usuarios. Entre enero de 2024 y agosto de 2025 se han presentado más de un millón de tutelas en salud, principalmente por demoras en procedimientos médicos, entrega de medicamentos y asignación de citas. Solo en SuperSalud se recibieron más de 695.000 quejas relacionadas con medicamentos en ese mismo periodo.



La Defensoría identificó además fallas en el acceso a tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, condiciones neurológicas y salud mental, con 584 medicamentos reportados con desabastecimiento.

En conclusión, la falta de cumplimiento en los pagos de las EPS, encabezada por la Nueva EPS, no solo compromete la sostenibilidad financiera de clínicas y hospitales, sino que amenaza directamente el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.