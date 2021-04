Críticas al alcalde de Cali por Facebook Live en una UCI con paciente intubada de fondo

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, transmitió un Facebook Live en la tarde de este jueves desde la Clínica Unidos por la Vida donde dio a conocer las medidas que regirán en Cali para desacelerar los contagios de coronavirus en la ciudad.

El mandatario de la capital vallecaucana recibió duras críticas porque cuando se dirigía a los habitantes de la ciudad, detrás suyo permanecía una paciente intubada a la que aparentemente se le brinda soporte nutricional a través de una sonda nasoesofágica.

En redes sociales, los comentarios de varios usuarios señalaron la falta de respeto por la dignidad de la paciente, así como de su familia.

“He perdido dos tíos y a mi tía del alma con esta pandemia. Y mi prima médica se salvó de milagro, pero perdió su dedo por un trombo del COVID. Todos en UCI. El dolor lo he vivido, pero no comparto la transmisión”, escribió Paola Gómez en Twitter.

“Irresponsable, grosero e insensible, el ego le nubla la capacidad de empatizar con los pacientes y los familiares que están pasando por un momento crítico en ese sitio. Todo mal, convirtió esos dramas familiares en escenografía para su show”, opinó Mauricio Muñoz en la misma red social.

“Podría estar violando el derecho a la intimidad, a la dignidad humana. Mostrando a una persona en estado crítico, sin su consentimiento. La verdad, no es necesario mostrar eso en vivo para creer. El que no cree, ni con eso lo hará. No es necesario”, apuntó Mauricio Mojica.

Publicidad

Vea el video del alcalde: