Cuarentena por municipios, una de las opciones que evalúa el Gobierno para 27 de abril

Fuentes del Gobierno confirmaron a BLU Radio que el presidente Iván Duque, el ministro de Salud y el equipo de Gobierno, están evaluando aplicar la cuarentena por regiones, exactamente por municipios.

El presidente Duque ha destacado qué hay más de 1000 municipios que no tienen casos de COVID19, de los más de 1100 municipios que tiene el país. La medida evaluada es que estos territorios libres de coronavirus puedan empezar operaciones de actividades económicas sin que los ciudadanos salgan del municipio. Esto implica que no se activa transporte municipial sino que sigue operando con capacidad del 20% como ya estaba funcionando para casos excepcionales.

“Lo digo de una forma muy clara porque hoy tenemos más de 1100 municipios, pero el virus no está en cerca de 1000 municipios, y no queremos que llegue. Vamos a tener que llevar también sistemas de alertas en lo regional. Todas estas cosas están cambiando y vamos a tener que adaptarnos a ello, porque como el virus va a estar por un período más largo, no podemos dejar que nos arrebate lo que hemos construido como país, entonces tenemos que ser mucho más inteligentes en nuestras tareas diarias”, afirmó el presidente el pasado 16 de abril.

La clave para este período, y el presidente Iván Duque y su equipo lo tienen claro, son los protocolos sanitarios y de bioseguridad. Desde Palacio aseguran que se están revisando todavía todas las opciones y que esta puede ser una de las más factibles pero que en todo caso, nada puede operar con total normalidad por lo cual siempre se van a aplicar restricciones y protocolos que serán los principales aliados del Gobierno para la reactivación de algunos sectores productivos.

