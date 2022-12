Daniel Quintero explica plan de continuidad de Gobierno para cuando le diera coronavirus

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en entrevista con Mañanas BLU, dio detalles sobre el plan de continuidad que creó su administración por la previsión de un contagio de COVID-19.

“Soy de ese 80 % que es asintomático. No sabemos exactamente cómo me pude haber contagiado, pero sabíamos que podía pasar y pasó. Estamos día y noche en hospitales, hablando con personal médico, pero también en reuniones”, indicó.

“Hace rato previmos que esto podía pasar y preparamos varias decisiones para garantizar la continuidad”, explicó.

Según el mandatario de la capital paisa, cada secretario tiene un reemplazo con quien no se ve y en caso de que alguno falte, la otra persona entra a operar de ser necesario.

“Lo que se recomienda es 15 días de aislamiento. En una semana y media me haré nuevamente la prueba, la ventaja es que ya llevo cinco días de aislamiento”, declaró el mandatario antioqueño, que anunció que trabajará en el Puesto de Mando Unificado.

Quintero dijo que en caso de que su situación se agrave, el secretario de Participación de Medellín, Juan Pablo Ramírez, asumiría sus funciones.

Quintero Calle también habló de su estado de salud y aseguró que si no tiene síntomas graves seguirá trabajando.

“Aquí nadie puede parar a menos que, literalmente, se esté muriendo. No hay tiempo para dramatizar los síntomas. Si hay energía, sí hay capacidad, no hay desorientación, no hay dolores de cabeza, a trabajar, para adelante”, dijo el mandatario antioqueño.

