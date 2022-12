Denuncian paseo de la muerte a mujer de 71 años; duró 7 horas en una ambulancia

Carmen Sofía Flórez Rodríguez, es la mujer de 71 años que fue remitida desde el hospital del municipio de El Playón, Santander, al Hospital Universitario en Bucaramanga, por un dolor abdominal y fiebre, quien permaneció siete horas en una ambulancia esperando atención médica.

A bordo de la ambulancia en la que fue trasladada, la hija de la mujer denuncio el recorrido por la ciudad en busca de que algún centro asistencial la recibiera.

“Llegamos hacia la media noche a Bucaramanga al Hospital Universitario donde nos dice el médico de turno que no la recibe porque dice que no tiene capacidad para UCI, fue entonces remitida al norte donde también la rechazan, luego nos tocó regresar al Hospital Universitario donde no nos querían abrir”, contó Yohana Flórez, hija de la mujer fallecida.

Denuncia que después de siete horas de recorridos y espera en Hospital Universitario, finalmente la ingresan al área de las carpas donde se encuentran los pacientes sospechosos por COVID-19.

“Los médicos que la traían de El Playón se negaron a regresarse al municipio, hasta que finalmente la reciben en el Hospital Universitario, como a los 10 minutos, eso fue después de las 8:00 a.m. me confirman que mi madre falleció”, aseguró Flórez.

La gerencia del Hospital Universitario de Santander confirmó que el caso está en revisión, mientras tanto, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, anunció una investigación para aclarar lo ocurrido.

“Una paciente que tenía antecedentes como migraña, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, colon irritable, fue remitida para ser tratada y estamos investigando la atención que se le dio en el Hospital Universitario”, indicó Villamizar.

Este es el segundo caso de paseo de la muerte que se registra en Santander en los últimos días. El fin de semana, familiares y médicos en el municipio de Lebrija denunciaron la muerte de Esperanza Jerez, una mujer de 71 años quien murió esperando una cama UCI.