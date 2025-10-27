Deudas del sector farmacéutico llegan a $4,2 billones: Afidro alerta por el deterioro financiero

El deterioro financiero del sistema de salud colombiano continúa en ascenso. Según la actualización del estudio de cartera presentada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) durante el AFI Summit 2025, la deuda del sector farmacéutico alcanzó los $4,2 billones en el segundo trimestre del año.

De este monto, el 35,3 % corresponde a cartera vencida, lo que refleja el creciente problema de morosidad que impacta directamente el acceso de los pacientes a medicamentos y tratamientos.

En diálogo con Blu Radio, Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, explicó que el llamado de atención surge ante el deterioro estructural de las finanzas del sistema:

"Como la Contraloría lo indicó hace unas semanas con el caso de la Nueva EPS, lo que estamos viendo es un desfinanciamiento que afecta dos temas fundamentales: el acceso a la prestación de servicios y el acceso a medicamentos. Cuando se rompe la cadena financiera, todo el sistema se ve comprometido".



Gaitán precisó que el sistema acumula una deuda total cercana a los $30 billones, de los cuales $24 billones corresponden a proveedores y prestadores de servicios, y $4 billones a la industria farmacéutica. “Si uno suma ambos elementos, se evidencia un deterioro que está afectando la vida de las personas: más de un millón de quejas o PQRs en aumento, y más del 30 % de incremento en las dificultades de acceso a citas médicas”, señaló.

Desecharon más de 4.000 toneladas de medicamentos en Colombia Foto: referencia, Meta IA

El informe presentado en el AFI Summit advierte además que la cartera castigada considerada irrecuperable creció de 1,08 % en el primer trimestre a 2,95 % en el segundo, y la deuda con más de un año de mora pasó de 3,82 % a 4,93 %. Los gestores farmacéuticos concentran $2,73 billones, equivalentes al 64 % del total de la deuda.

En cuanto a los efectos sobre los pacientes, Gaitán sostuvo que “cuando se deteriora la cartera, no solo se acumula deuda, sino que se rompe toda la cadena de dispensación, entrega y prestación del servicio”. Agregó que el informe reveló el cierre de 6.084 servicios de salud durante 2025, un aumento del 33 % en la insatisfacción de los usuarios y retrasos cada vez mayores en la entrega de medicamentos y tecnologías médicas.

Uno de los puntos críticos del estudio es la situación de Nueva EPS, que acumulaba deudas por $9,3 billones a abril de 2025, equivalentes al 28,5 % del total de las obligaciones del sistema. Su inestabilidad y la demora en los pagos a prestadores y proveedores han generado dudas sobre su sostenibilidad y han incrementado los riesgos para la atención de sus afiliados.

Ante este panorama, Afidro propone actualizar la metodología de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), incorporando variables como el envejecimiento poblacional y los cambios epidemiológicos; fortalecer la trazabilidad de los recursos y diversificar las fuentes de financiación para reducir la presión sobre las cotizaciones.

"El financiamiento es hoy el principal reto estructural del sistema de salud", concluyó Gaitán.