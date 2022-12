Duque no descarta declarar estado de emergencia nacional por coronavirus

El presidente Iván Duque dijo desde el salón de conferencias de Casa de Nariño que no se descarta ninguna opción para proteger la salud de los colombianos ante los crecientes casos de contagios de COVID-19, esto incluye la declaratoria del estado de emergencia nacional, que estipula el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia.

“Todas las herramientas que se requieran están siendo consideradas. No dejaremos de tomar ninguna medida que sea para proteger la salud de los colombianos y para mantener siempre el orden de nuestro país en función de una situación que es extraordinaria”, manifestó el mandatario.

“Algo que valoro: mañana, por ejemplo, tendremos un encuentro con presidentes de las altas Cortes para que trabajemos también unidos. He tenido conversaciones con presidentes del Senado y la Cámara, quienes han tomado una decisión responsable, pero también les he dicho que vamos a estar trabajando de la mano con ellos”, dijo el presidente.

El mandatario agregó que ha autorizado para que el Ministerio de Salud comparta información con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que operan en Venezuela, para que estos organismos utilicen estos insumos en la atención de los venezolanos.

Desde el Gobierno, detalló el presidente, han tenido contacto con la gobernadora del estado venezolano de Táchira e integrantes de la Asamblea Nacional.

“Este no es un ejercicio de diálogo político, esto no es un canal político. Nuestro Gobierno mantiene firme su postura de no reconocer la dictadura de Venezuela. Esta es una política de Estado que tiene Colombia. En función de la población venezolana, trabajamos con la OMS y la OPS para compartir información que pueda ayudar a que los hermanos venezolanos tengan una mejor forma de leer esta situación pandémica y puedan tomar decisiones las autoridades territoriales”, manifestó.