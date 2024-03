“Efecto dominó ya empezó en las EPS”: Sanitas advierte impacto de crisis financiera en el sector

“El efecto dominó ya empezó en las EPS”: esa fue la dura advertencia que hizo el presidente deSanitas, Juan Pablo Rueda, sobre la teoría que ha planteado el presidente Gustavo Petro de un desplome de esas entidades si no se hace una reforma a la salud.

“Se ha mencionado mucho esa figura del efecto dominó y yo estoy completamente de acuerdo. El efecto dominó ya empezó en las EPS, hay muchas liquidadas, muchas en intervención y muchas en riesgo de liquidación, pero es que el efecto dominó no termina ahí. Este efecto dominó ha afectado a muchos prestadores de servicios, afectará a muchos más y si no resolvemos el problema va a llegar a los usuarios (...) El efecto dominó es cierto, lo que hay que entender es que no termina con el aseguramiento, sigue con la prestación, pasa por los médicos y llega a las personas”, agregó Rueda.

Según el presidente de Sanitas la insuficiencia de recursos en el sistema de salud ha llevado a que las EPS afecten su patrimonio y la inversión de las reservas técnicas.

“Es cierto, lo que ha visto la Contraloría, los indicadores financieros de patrimonio adecuado y de inversión de las reservas están afectados porque en algunos casos se ha afectado ese indicador para mantener el pago de la red”, dijo Rueda.

Publicidad

Mientras tanto, la presidenta deAcemi, Ana María Vesga, se refiere al interés de algunas EPS de convertirse en gestoras de salud y vida. Y es que Blu Radio dio a conocer que la EPS Sura mantiene conversaciones con el Gobierno para acelerar la implementación del modelo preventivo de salud.

“Se ha escuchado en estos días acerca de la transformación de las EPS en gestoras, como gremio desde Acemi sí hemos participado en esa conversación con la convicción profunda de que es posible, a partir del diálogo, encontrar mejores formas de hacer frente a los retos que nos plantea la sociedad. Pero como lo ha dicho el ministro, nada está escrito hasta que todo esté escrito. La posibilidad de transformarse en gestoras está acompañada de tres inquietudes esenciales: ¿Quién responde por la gestión integral de los pacientes, la gestión operativa del sistema y la gestión del riesgo financiero?”.

Publicidad

En sus intervenciones, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, rechazó las afirmaciones de que el Gobierno ha generado una crisis en el sistema de salud. “Hoy hay una crisis, la hay supremamente grave. Y no nos pueden decir a nosotros que administraron 30 años este país, otras personas y somos responsables de que la crisis exista por culpa de nosotros. No puede ser así”, dijo Jaramillo.

Además, Jaramillo agregó que: “Un país que lo entendemos nosotros, pero no lo entiende el mundo. Hubo un plebiscito por la paz y derrotaron la paz. Un país que todavía no ha podido aceptar que un exguerrillero que hace 30 años viene luchando por la democracia, por las reformas, por los cambios esté de presidente. El establecimiento no acepta eso, no entiende”, dijo.

También el ministro comentó que: “¿Hay una crisis de confianza? Todos sabemos que sí hay una crisis de confianza porque llegó por primera vez algo diferente a gobernar y hay una crisis de confianza”.

El ministro Jaramillo se defendió de las críticas que le han hecho varios sectores de la salud de que el ministerio no recibe.Jaramillo asegura que no ha sido el ministerio el que suspendió las mesas de trabajo. “Parecería que estuviéramos como la canción de Shakira: ciegos, sordos y mudos. Y la situación no es esa”, dijo el ministro.