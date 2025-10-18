El alimento milagroso que le evitará tener 'guayabo' en diciembre: combina con el bocadillo

Estamos prácticamente a nada de que inicien las fiestas decembrinas y muchos colombianos ya se preparan para las reuniones familiares, las celebraciones de fin de año y Halloween, épocas en las que el consumo de licor aumenta considerablemente.

En Colombia, estas festividades tienen un sello particular: en diciembre, el alcohol suele ir acompañado de buena comida, música y baile. Sin embargo, para muchos, el día siguiente no trae alegría, sino el inevitable 'guayabo', que se convierte en un verdadero problema.

Dolor de cabeza, mareo, náuseas y sed son algunos de los síntomas que acompañan la resaca. No obstante, un alimento podría ser un gran aliado para prevenir estos malestares y, además, combina perfectamente con bocadillo, aguapanela o café: el queso.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Journal of Functional Foods, consumir queso antes de ingerir alcohol puede reducir los síntomas del guayabo y proteger el hígado. Los investigadores explican que este alimento contribuye a metabolizar más rápido el licor, evitando que los niveles de alcohol en la sangre se eleven tanto. También reduce la presencia de acetaldehído, una sustancia tóxica generada durante la digestión del alcohol y responsable de muchos de los síntomas de la resaca.



Tabla de quesos Foto: Freepik

Por qué el queso ayuda a prevenir el 'guayabo'

Los expertos señalan que las grasas y proteínas del queso ralentizan la absorción del alcohol, lo que permite que el organismo tenga más tiempo para procesarlo. “Cuando el estómago está ocupado digiriendo alimentos como el queso, el alcohol tarda más en llegar al torrente sanguíneo”, explican los investigadores. Esto no solo disminuye el malestar del día siguiente, sino también el impacto sobre el hígado.

Además, el queso es una fuente importante de calcio y vitamina B12, nutrientes que el cuerpo pierde con el consumo de alcohol. El calcio ayuda a mantener el equilibrio de los nervios y músculos, mientras que la vitamina B12 favorece el metabolismo y reduce la fatiga. En otras palabras, acompañar los tragos con un buen queso —y si es con bocadillo, mejor— puede ser una manera sencilla de cuidar el cuerpo durante las celebraciones.



Consejos para evitar la resaca

Aunque el queso ofrece beneficios, los especialistas insisten en que no existe un remedio infalible contra la resaca. Por ello, recomiendan seguir algunas pautas básicas:



Comer antes y durante el consumo de alcohol, preferiblemente alimentos ricos en proteínas y grasas saludables como queso, aguacate o frutos secos.

preferiblemente alimentos ricos en proteínas y grasas saludables como queso, aguacate o frutos secos. Beber agua constantemente para evitar la deshidratación.

para evitar la deshidratación. No mezclar diferentes tipos de licor, especialmente los que contienen altos niveles de azúcar.

especialmente los que contienen altos niveles de azúcar. Dormir lo suficiente después de la celebración para que el cuerpo se recupere.

También se aconseja consumir queso con moderación. Aunque puede ayudar a reducir los efectos del alcohol, no elimina los riesgos asociados a su consumo excesivo.