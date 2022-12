El pico de la pandemia se presentaría en septiembre en Colombia: INS

Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, analizó en El Radar el confinamiento en Colombia y la actualidad del país con la pandemia del coronavirus.

“Con gran cantidad de personas en la calle, el asunto es que hicimos una primera etapa en la que el confinamiento realmente fue estricto con todo el mundo en las casas y la economía parada, todo eso para ganar tiempo necesario y entender la dinámica con datos propios colombianos”, dijo.

“Esa situación era insostenible en el tiempo. Luego sale la etapa en la que estamos que es de ir abriendo y en la que la responsabilidad pasa, en gran medida, a las manos de cada uno de nosotros, al cuidado personal y, de llegar a ser positivo, cumplir la cuarentena de mínimo 14 días”, añadió.

¿Cuándo llegaría el pico de la pandemia en Colombia?

“El pico llegaría en septiembre. Recordemos que siempre que hacemos una afirmación así no es una predicción. De mantenerse las condiciones que estamos observando, en ese número reproductivo que estamos viendo, el pico se presentaría en septiembre”, afirmó.

¿Cómo está actualmente el índice de mortalidad?

“Es variable de acuerdo a las ciudades: tenemos unas con mayor preocupación como Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Quibdó, Ciénaga, Sincelejo, Tumaco (…). Si la velocidad de transmisión aumenta, crece la solicitud de UCI y por lo tanto la mortalidad”, comentó.

Efectividad de las cuarentenas focalizadas por zonas

“Son más efectivas. Cada ciudad explica la naturaleza de su contagio porque tiene que ver mucho con la idiosincrasia y las costumbres de cada lugar. Entonces, tener ese conocimiento permite saber los equipos de respuesta de los municipios”, aseveró.

“Uno no puede decir ‘nunca’ en estos casos, creo que la cuarentena nacional no depende de nosotros, pero no es la mejor estrategia”, agregó.

La ‘rebelión de las canas’

“La medida tomada que produce discriminación positiva es la que con la sentencia queda suspendida y eso es muy preocupante porque es innegable que hay mayor vulnerabilidad en ese grupo”, aseguró.

¿Pensó en algún momento afrontar una pandemia como directora del INS?

“Una enfermedad de transmisión respiratoria siempre es lo más difícil por el crecimiento exponencial que tiene. Esta en particular, por la cantidad de asintomáticos que hay”, señaló.

¿Volverá la normalidad de las personas en el mundo?

“La normalidad siempre vuelve, esta no es la primera pandemia que le toca a la humanidad, pero sí es la primera para nosotros. Entonces llega un momento en el que hay inmunidad de rebaño o llega la vacunación, cualquiera de los dos lleva a que el virus no tenga tantos enfermos”, indicó.

Escuche la entrevista completa con la directora del INS en el audio adjunto:

